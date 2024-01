FOTO: Tini Stoessel: "Yo no me cargué ninguna familia y tengo pruebas"

Emilia Mernes y Tini Stoessel fueron juntas al streaming "Rumis" que conduce Lizardo Ponce desde Punta del Este. Ambas son amigas del conductor y le cantaron el “Feliz Cumpleaños” al llegar ya que la visita era el regalo especial que le había pedido el influencer.



Las cantantes hicieron juntas el tema "La Original", que rápidamente se convirtió en un éxito. "Hace rato veníamos hablando porque queríamos hacer algo juntas, nos encontramos en Madrid, fuimos junta al estudio y salió muy rápido", contaron. Entonces Emilia reveló que para ella fue cumplir un sueño: "Yo soñaba con hacer algo con Tini, ella ya era una artista consagrada y tuvo un gesto muy lindo de invitarme a hacer un cover".

/Inicio Código Embebido/

??? Tini en #RUMIS:



“Yo no me cargué a ninguna familia y tengo pruebas” pic.twitter.com/10bCjGoqFa — fefe (@fedeebongiorno) January 17, 2024

/Fin Código Embebido/

Tini se emocionó con las palabras de su colega: "A Emi la admiro mucho, me parece una persona increíble". Y después explicó el motivo que las llevó a sacar ese tema: "Hay mucho odio y mucha mierda dando vuelta, se generan mentiras constantemente, no podés salir a desmentir todo y te encerrás en tu propio nudo. En la canción mostramos esto de poder mostrar la versión original. Más allá de la canción, tiene un mensaje de poder sacar la mierda afuera".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las artistas contaron que la grabación del videoclip fue muy divertida y que se relajaron hacia el final de la jornada. "La última escena la hicimos en pedo", revelaron y también contaron que van a ver las agendas para que tiene pueda estar en alguno de los shows que hará Emilia este año, ya sea en el Movistar Arena o en Vélez.

Más tarde, incluyeron en la entrevista a Francisco Stoessel, el hermano de Tini, a quien tildaron de “picaflor” y acusaron de haber salido con todas las amigas de Tini. Por pedido de las artistas, escucharon mensajes del público con el tópico de “desamor”. El primero era de una mujer que contó que dejó a su novio porque se enteró que tenía un bebé. Entonces Fran preguntó si las intimidaría salir con un hombre que es padre. “Fran, yo estuve con Rodrigo (de Paul) que tiene dos hijos”, le recordó Tini.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Tras escuchar otro de los mensajes, la intérprete de “Miénteme” destacó que “son peligrosas las charlas de reencuentro con los ex”, pero fue sobre el final del programa donde más pudo hacer referencia a una situación personal al verse reflejada con lo que le ocurría a un oyente.

“Desde que el mundo es mundo, pasa que las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede. Ahora me van a tildar y yo no me cargué ninguna familia, la verdad, tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con el tema, no tengo nada que ver con el tema”, aseguró y todos empezaron a festejar sus dichos, al grito de “olé, olé, Tini, Tini”.

“No me puedo dar mi opinión tranquila porque me van a tildar de algo que no fui”, agregó y el conductor cerró con un contundente: “Se tenía que decir y se dijo”.