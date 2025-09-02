Ricardo Arjona agotó cinco Movistar Arena y sumó una nueva fecha para mayo 2026

FOTO: El fenómeno Ricardo Arjona no para: agotó cinco Movistar Arena y sumó una nueva fecha

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona atravesó un nuevo récord en su carrera musical: desde que se anunciaron sus shows en Argentina y hasta el momento, alcanzó cinco sold outs y sumó una nueva función para el próximo 12 de mayo de 2026, en el estadio Movistar Arena.

Con producción de Fénix Entertainment y en el marco de la gira mundial “Lo que el Seco no dijo”, los días 1, 2, 3, 7 y 11 de mayo agotaron todas las entradas y ya se pueden adquirir tickets para la noche siguiente, a través de www.movistararena.com.

Ricardo Arjona se reinventó nuevamente y ofrecerá a su público una puesta en escena que, como siempre, no solo será un concierto musical, sino una experiencia para los sentidos, con una gira que coincide su nombre con el disco que se estrenará este mismo año.

Así, este trabajo se convertirá en uno de sus primeros trabajos inéditos que aparecen a solo un año de haber lanzado el último.