Relato impactante de Daniela Vera Fontana sobre su relación con Roberto Castillo y Cinthia Fernández

Daniela Vera Fontana expuso su dolorosa experiencia con Roberto Castillo, padre de sus dos hijas y actual pareja de Cinthia Fernández, en una entrevista reciente. Esto ocurrió luego de la viralización de unos videos donde Castillo la insulta dentro de un vehículo.

La arquitecta narra que las grabaciones datan del 25 de diciembre de 2019, un día en que Castillo había consumido alcohol y deseaba conducir a pesar de su estado de ebriedad. En su declaración a Puro Show, Vera Fontana explicó: “No paraba de repetir insultos, fue la primera vez que lo grabé porque tuve mucho miedo de que provocara un accidente o que me lastimara. Intentó arrancar el espejo de un auto que estaba al lado con la intención de chocarlo”.

Vera continuó revelando: “Él decía que ‘tenías 30 años y no tenías hijos, solo te quieren los hombres porque sos bonita, no tienes nada en la cabeza’, entre otros agravios. Mi hija mayor nació el 21 de septiembre, nueve meses después de que comenzara nuestra relación. En ese momento, estaba muy enamorada y muchas veces no se percibe lo que realmente no se debe aceptar”.

Cambiando de tema, Daniela comentó cómo su relación se tornó más volátil tras su embarazo y cómo la pandemia complicó aún más las reuniones familiares. Destacó que el comportamiento agresivo de Castillo se intensificaba con el consumo de alcohol, lo que le permitió a ella vislumbrar su verdadera personalidad: “Él siempre se exaltaba cuando bebía”.

Además, reveló un episodio grave donde Castillo amenazó a un familiar con un arma en un momento de tensión: “Roberto amenazó con un arma a mi hermano cuando estaba embarazada de Helena y nos habíamos distanciado por diez días. Si hubiera querido que esto se haga famoso, lo hubiera contado en su momento, porque definitivamente tendría un título para un policial. La víctima puede declarar cuando quiere, y él mismo ha dicho eso”.

La arquitecta también destacó los constantes menosprecios que sufría de parte de Castillo, quien a menudo la humillaba cuando consumía alcohol. Vera Fontana expresó su deseo de que las cosas cambiaran: “Siempre traté de poner a la familia primero y esperaba que él cambiara”.

Finalmente, Vera Fontana subrayó que la relación con Castillo deterioró otras facetas de su vida, incluida su red social, ya que él le impedía realizar actividades que le gustaban, como ir al gimnasio. Declaró “Le molestaba que tuviera una opinión política y que la gente me quisiera porque eso le parecía que provocaba a otros hombres. Por eso perdí muchas amistades”. Esta situación culminó en su reciente denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica.