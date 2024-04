Quién es Barbie Muriel, la modelo que dice haber salido con Jorge Rojas

Hace días Barbie Muriel, una modelo mendocina de 37 años que vive en Miami, reveló en sus redes sociales que mantuvo durante unos 20 años una relación con Jorge Rojas, y que perdió un bebé del cantante salteño.

“Hoy es tú día especial, Inti. Su nombre en quechua y significa Sol, representando la luz, la vida y la verdad de Dios. 12/04 no es solo la conmemoración de su transición sino también la llegada de su rayo de Sol a nuestros corazones que han aprendido a aceptar, amar y perdonar pese a que perder a un hijo es el dolor más grande que un ser puede sentir, es un tránsito tan difícil y un proceso complejo para aprender”, puso en su cuenta de Instagram hace tres días la modelo.

La noticia provocó gran revuelo en el mundo del espectáculo, ya que el exNochero está casado desde 2012 con Valeria Ojeda.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo el cantante rompió el silencio y en su cuenta contó que la relación era reservada, aunque no secreta. “Lo que van a ver y escuchar es el resultado de una relación que no fue un secreto y que hoy, después de alejarme, del otro lado se decide revelar la intimidad de la historia”, expresó.

“Encontrar la fortaleza para aceptar y reconocer nuestros errores será el primer paso, para luego perdonar y perdonarnos. Ojalá pronto llegue a mi corazón ese tiempo y lo que ahora se manifiesta como pérdidas, sea con el tiempo una situación en la vida que vino a darnos una lección más para aprender y crecer”, concluyó el cantautor, aunque luego la publicación desapareció de su feed.

Por su parte, Barbie dijo que acepta las disculpas y en diálogo con Intrusos confesó que la decisión de revelar la relación que mantuvo se debe en parte al bebé que perdió.

También aseguró que "la relación era funcional" a sus necesidades ya que ella trabajaba en Estados Unidos, y se sentía libre con la compañía de Rojas.

Según detalló el bebé fue concebido en 2018, pero lo habría perdido casi de inmediato.



“El 12 de abril de ese año yo voy a emergencias al hospital y Jorge estaba en el Chaco. Yo le venía contando que me venía sintiendo mal y me hice una ecografía. En la ecografía me dijeron que tenía una hemorragia interna. Fui a emergencias y lo perdí. Mientras me confirmaban el embarazo me dijeron que lo perdí, fue una noticia hermosa y después terrible”, recordó y aseguró que el músico siempre la acompañó.

Consultada sobre la decisión de hacerlo público, Muriel explicó: “El detonante fue que no hice el duelo. No hablé al respecto con nadie. Sin embargo del lado de él, sus hijos y sus músicos lo saben. Sus hermanos también lo saben y lo cuento porque tapé todo y pasé un proceso de depresión. Entonces lo hago para sanar, hacerme cargo y superarlo”.

Y reiteró que tanto la familia de Jorge Rojas como su círculo íntimo conocían la historia.

“Jorge Rojas me acompañó hasta el jueves. El viernes publiqué el descargo de mi parte y todos están al tanto. Siempre estuvo conmigo y nuestro círculo lo sabe. Yo lo amo. Él es un sol de persona y tengo los mejores recuerdos”, concluyó.