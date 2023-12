Nicole Neumann enfrentó los rumores de embarazo ¿Qué dijo?

Nicole Neumann salió al cruce de los rumores de embarazo luego de que en un programa de televisión se afirmara que la modelo y Manu Urcera están esperando un hijo.

“Ni idea. Cuando esté y yo quiera y considere apropiado lo contaré”, dijo ante la consulta de TN Show.

Y agregó: “No me parece algo que corresponda que nadie dé por sentado y lo ‘informe’ si no soy yo. En tal caso, es algo mega personal y delicado y no corresponde para nada”.

El periodista Gustavo Méndez aseguró este viernes en el programa Todas Las Tardes (El Nueve), que Nicole, de 43 años, estaría esperando un bebé con su flamante marido.

“Ya se lo contó a las hijas”, aseguró el periodista, y según su versión, Nicole estaría embarazada de nueve semanas.