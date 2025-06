Mélody Luz arremete contra Alex Caniggia por automedicación de su hija

Mélody Luz realizó un fuerte descargo contra su ex pareja y padre de su hija, Alex Caniggia, a quien acusó de automedicar a la menor. La bailarina afirmó que esto fue la causa detrás de la internación de la niña y, en un relato desgarrador, reiteró que sufre maltrato psicológico. Luz compartió mensajes de texto donde evidenció la dinámica emocional negativa y la descalificación que recibe, incluso siendo tildada de "put*".

Inicialmente, Mélody había subido historias sobre sus talleres de Femme Style, lo que resulta relevante en el contexto de sus publicaciones posteriores. Posteriormente, expresó: "Mucho 'cuiden a la familia' y poco de ponerlo en práctica". Antes de reunirse con su hija, publicó un autorretrato donde mostró su dolor y angustia, subrayando que se encontraba así al momento de recibir a la pequeña: "Así con esta angustia tengo que recibir a mi hija".

En medio de su defensa, Luz publicó una captura de pantalla de un mensaje de Alex que decía: "No te bastó con que Venezi quede internada". Ante esto, sostuvo: "Pero después soy la madraza del año frente a las cámaras, ¿No? Para empezar, abrígala cuando está con vos y si tiene fiebre, mínimo, me avisás y no la medicás sin consultar". Se dirigió a su ex de manera directa, dejando en claro su malestar por el accionar de Caniggia.

Los mensajes publicados por la artista fueron una herramienta para evidenciar su frustración, dado que Alex no se había mostrado dispuesto a mantener una conversación directa. Luz manifestó: "Los publico por acá porque el muy cagón aún no se quiere sentar en frente mío a hablar, así que enterate por acá" y reafirmó: "No me callo más y menos por mi hija".

Finalmente, un vídeo cerró la serie de publicaciones. En el mismo, Luz se encontraba con su hija y comentó: "Acá una mala madre volviendo de trabajar -refiriéndose a sus cursos de danza-. Recuerden chicas, si son mamás, trabajan y encima tienen novio, son malas, putas y todo lo peor".