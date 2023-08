Luis Miguel en Argentina: un show de más de dos horas repleto de clásicos

Con un extenso repertorio en el que no quedó afuera ninguno de sus grandes éxitos, una numerosa banda que se lució con interesantes arreglos, y tributos a diferentes estilos y épocas musicales, Luis Miguel mantuvo en estado de éxtasis durante las poco menos de dos horas y media que duró el concierto a las fieles fans que colmaron el Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo, en el segundo de los diez shows que prevé en esta nueva visita a la Argentina.

Como un calco de lo ocurrido en la primera jornada, y seguramente de lo que se repetirá en cada una de las fechas que el astro de la canción romántica realizará en Buenos Aires, desde muy temprano las fans, muchas de ellas vestidas de fiesta, coparon los alrededores del estadio y le pusieron color a la espera y al caótico ingreso con cánticos, banderas y luminosos accesorios.

La recompensa fue un Luis Miguel en su mejor versión, que entre la canción romántica y el pop latino hizo incursiones por el bolero más tradicional, tangos aggiornados, tonadas mariachis y hasta se calzó el traje de crooner para logrados sendos duetos con Michael Jackson y Frank Sinatra.

Para ello, contó con la complicidad de una banda, repartida en escenario de tres niveles, que arrancó con un guitarrista, un bajista, dos tecladistas, un baterista, un percusionista, una sección de cinco vientos y tres coristas; y a la que se le fueron sumando una sección de 12 cuerdas, un bandoneón a la hora del tango y un conjunto de 14 mariachis al momento de las tradicionales canciones mexicanas.

En un concierto dividido en bloques temáticos musicales, el primer tramo comenzó con los clásicos para bailar que sonaron con fuerza en los `90, como "Amor, amor, amor" o "Suave" y las composiciones de corte romántico como "Hasta que me olvides", "Dormir contigo" o "Es por ti"; para cerrar con "Dame".

Con el ingreso de la sección de cuerdas, el intérprete se sumergió en el repertorio de boleros con el que reinventó su carrera, cuando en 1991 editó el aclamado disco "Romance".

En el popurrí desfilaron clásicos del género como "No me platiques más", "Usted", "La puerta", "La barca", "Inolvidable", "Por debajo de la mesa", "No sé tú", "Como yo te amé", "Solamente una vez", "Somos novios", "Todo y nada" y "Nosotros".

También se dio el gusto de animarse a un combinado tanguero, para luego hacer un combo de duetos con las voces en off de Michael Jackson y Frank Sinatra.

Su veta romántica continuó con clásicos como "Un hombre busca una mujer", "Cuestión de piel", "Oro de ley", "Fría como el viento", "Tengo todo excepto a tí" y "Entrégate".

No faltó tampoco el homenaje a sus raíces con el ingreso de una orquesta de 14 mariachis que quedó a solas con el cantante para un set de canciones tradicionales que cerró con "La media vuelta".

Para el tramo final dejó un set de canciones pop como "Quiero", "Qué nivel de mujer" y "Mujer de fuego" integraron el primer grupo; "No me puedes dejar así", "Palabra de honor" y "La incondicional", el segundo.

Y para la despedida dejó los hits "Ahora te puedes marchar", "La chica del bikini azul", "Isabel" y "Cuando calienta el sol".

Luis Miguel volverá a subir al escenario del Movistar Arena el 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 de este mes.