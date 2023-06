Llanto desconsolado de Jujuy Jiménez: “Estoy en shock, rota, partida al medio"

Sofía “Jujuy” Jiménez viajó a Europa para formar parte de nuevo proyecto que la mantuvo aislada, sin tener contacto con el exterior. La modelo disfrutó de este crecimiento en su carrera, pero al salir se encontró con una realidad que no esperaba.

Por un lado, vio las noticias sobre los problemas que hay en su provincia, que atraviesa un conflicto social donde hay violencia, pero además se enteró que su novio, Bautista Bello, la engañó con otra mujer en un boliche de Río de Janeiro, en Brasil, donde casualmente se encontraba un grupo de argentinas que lo reconocieron.

“Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco”, dijo la modelo en un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde rompió en llanto por el inesperado engaño del polista.

“Tenía mis planes, tenía cosas por hacer juntos, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo. Te juro que parece una película de terror, agarro mi celular y veo estas cosas, no lo puedo creer”, continuó.

“Por lo pronto me quedaré acá, sigo en Europa, estoy en Barcelona, visitando amigos. Terminé un proyecto buenísimo, no puedo decir nada por contrato, ya se enterarán más adelante. Estaba trabajando, loco. Quería tener mis vacaciones ahora... pero bueno, todo pasa. Eso simplemente, quería aparecer por acá, tengo mi celular explotado, el whatsapp que me explota. Respondo una vez por acá y me desconecto. Gracias a los que mandan amor, a mi familia y amigos”, cerró la modelo, sin ocultar su tristeza por el fin de la relación.

El joven polista salió a un boliche durante su estadía en las playas brasileñas, y fue visto a los besos con otra mujer. Lo reconocieron y las fotografías no tardaron en viralizarse. La primera en publicarlas fue Pochi, panelista de Entrometidos en la Tarde -el programa que conduce Carlos Monti por Net TV- y quien está a cargo de la cuenta de Instagram @gossipeame.

“Me pasan estas fotos de Bauti Bello, el novio de Sofi Jujuy Jiménez, tomando con amigos, digo: ‘Mirá vos’. Voy a ver si efectivamente es él y sí, está en Río, para ustedes que siempre quieren pruebas de todo”, escribió la influencer cuyo verdadero nombre es Marcia.

“Misma Historia que el boliche de Río... las Historias de varias de ellas... mismo paisaje...”, agregó haciendo referencia a las coincidencias entre el polista y las mujeres que estaban en el mismo lugar.

Por su parte, posteó imágenes en las que Bautista Bello aparece dentro del local bailable con una prenda marrón de manga corta que ya había usado en otras ocasiones. “Misma camisa, pero se cortó el pelo”, remarcó la influencer en la red social en la que tiene casi 100 mil seguidores.