Lali Espósito revela que no mantiene amistad con la China Suárez y sorprende a todos

Durante el pasado fin de semana, Lali Espósito se convirtió en tema de conversación después de hacer una reveladora confesión acerca de su relación con la China Suárez. En una entrevista reciente realizada por Tatiana Schapiro para Infobae, la artista sorprendió al declarar que no considera a la actriz amiga, a pesar de haber trabajado juntas al inicio de sus carreras.

"No soy tan amiga, no soy amiga de la China", afirmó Lali, explicando que, aunque tuvieron una relación amistosa durante su infancia, no han mantenido un contacto regular desde hace mucho tiempo. Comentó que había pasado una década desde que no compartían un vínculo cotidiano, lo que dejó a muchos seguidores sorprendidos.

Además, Lali aclaró que se entera de lo que ocurre en la vida de Suárez a través de los medios y de personas que comparten círculos en común: "Me entero de su vida un poco por ustedes (los periodistas) o por personas que tenemos en común".

Esta declaración generó revuelo en las redes, donde, minutos después, los fanáticos notaron un inusual "me gusta" de Lali en una de las últimas publicaciones que Wanda Nara compartió en Instagram. Este gesto se produjo en un contexto polémico, dado que Nara había criticado públicamente a la China Suárez, acusándola de "arruinar otra revinculación" de sus hijas con Mauro Icardi. Los seguidores de Lali interpretaron la acción como un posicionamiento a favor de Nara, sugiriendo una posible toma de partido.

A pesar de que Lali y la China Suárez habían tenido una amistad en el pasado, su relación con Wanda Nara fue, en general, cordial. Ambas artistas han sido vistas juntas en diferentes ocasiones, lo que generó aún más asombro entre sus seguidores por la naturaleza de la revelación y el posterior "me gusta" que desató la controversia.