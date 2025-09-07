En vivo

Juanita descolocó a "Chichilo" Viale en vivo: "¿Somos parientes?"

La conductora sorprendió al humorista en plena mesa al indagar sobre un posible vínculo familiar entre ambos.

07/09/2025 | 18:42Redacción Cadena 3

FOTO: Foto: Archivo NA.

Durante una de las emisiones de su programa, Juana Viale protagonizó un momento curioso junto al humorista Chichilo Viale, a quien recibió como invitado en su clásica mesa. La charla tomó un giro inesperado cuando la conductora le preguntó sin rodeos si tenían algún tipo de parentesco.

“Nosotros los Viale somos de la Liguria también”, comentó el humorista al referirse a sus orígenes familiares, dando pie a la intriga de Juana.

“¿Pero nosotros somos parientes? ¿Viale es tu apellido real?”, le consultó la nieta de Mirtha Legrand, visiblemente intrigada.

“Real, y el tuyo también”, confirmó Chichilo, entre risas. “Pero todo el mundo me pregunta a mí, che, la vi a tu sobrina”, agregó en tono cómico, dando a entender que la coincidencia de apellidos suele generar confusión entre quienes lo conocen.

Juana, lejos de cerrar el tema, continuó con la investigación familiar. “Pero entonces tenemos que tener algo”.

“¿De dónde son ustedes? ¿Sabés, tenés idea?”, preguntó Chichilo, intentando rastrear un posible lazo en común. “Árbol genealógico pregunto”, agregó con humor.

“Faltaría mi padre, porque mi padre te sabe todo”, respondió Juana, refiriéndose a Ignacio Viale, quien podría tener más datos sobre los orígenes del apellido familiar.

Para cerrar el intercambio, Chichilo Viale lanzó una declaración cargada de orgullo.“Los Viale sé que venimos de la Liguria italiana, todos los Viale. Inclusive, en Córdoba hay dos ramas Viale, y después, hemos sido gente muy poderosa y lo somos, tenemos la máquina Viale, la ruta Viale, son todas nuestras, todas las cosas Viale son nuestras”, aseguró.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el programa de Juana Viale?

Juana Viale sorprendió a Chichilo Viale preguntándole si eran parientes.

¿Cómo reaccionó el humorista?

Chichilo confirmó que su apellido es real y compartió la confusión que genera su nombre.

¿Qué añadió Juana sobre el tema?

Juana expresó que debían tener algún vínculo familiar.

¿Cuál fue la afirmación de Chichilo sobre sus orígenes?

Chichilo aseguró que todos los Viale son de la Liguria italiana y que son una familia poderosa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

