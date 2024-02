Habló la amante de Peso Pluma tras la escandalosa separación con Nicki Nicole

Nicki Nicole y Peso Pluma parecían haber conformado una linda relación. Se acompañaban en sus shows y hasta compartían sus vacaciones juntos. En noviembre de 2023 confirmaron su romance y aparecieron de la mano en la entrega de los Premios Grammy.

Sin embargo, el cantante mexicano le fue infiel a su novia y no trató de disimularlo. Peso Pluma fue a Las Vegas con una morocha que no era Nicki y varios fans lo grabaron mientras caminaba de su mano por un lujoso hotel de esa ciudad. También fue captado junto a la misma joven, llamada Sahar Sonia, mientras cenaban y compartían risas y miradas.

El video se viralizó en redes sociales y llegó a los ojos de Nicki, que de inmediato decidió terminar con la relación. "El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", escribió la artista.

/Inicio Código Embebido/

Sahar Sonia pidió que paren con el bullying: “No sé quién es ella” #PesoPluma pic.twitter.com/p3VErnqiEO — Sucede News (@SucedeNews) February 14, 2024

/Fin Código Embebido/

Pero la tercera en discordia no se quedó en silencio. Sahar Sonia publicó un descargo en sus redes sociales, en el que aseguró que nunca tuvo la intención de romper una relación.

"Hola a todos, mi nombre es Sahar. Soy una influencer de Los Ángeles. Quería venir a acá a hablar de todo lo que está pasando. Creo que toda esta historia fue exagerada. Sí, yo sé quién es Peso Pluma pero no soy española, no sigo las noticias españolas. No sabía nada de su vida personal o sobre su relación. No sé quién es ella pero les pido que paren con el bullying porque no es el tipo de persona que soy. Nunca quise romper una relación ni nada de ese estilo. Eso es todo lo que quiero decir por ahora y espero que disfruten el resto del día", se defendió Sahar.

Antes de subir el video había publicado un mensaje en el que decía: "No crean todo lo que dicen los medios, siempre hay dos lados de la historia".

Peso Pluma y Nicki Nicole. (Foto: redes)

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El posteo de Sahar Sonia apenas se conoció la separación de Nicki Nicole y Peso Pluma. (Foto: Instagram)

Pero Sahar no fue la única que comenzó a recibir fuertes mensajes de los usuarios en redes sociales, a Peso Pluma le ocurrió algo similar, por lo que tuvo que limitar los comentarios en sus publicaciones para frenar con los insultos de los seguidores de Nicki Nicole que se enojaron con él por la traición amorosa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/