Feroz ataque de motociclistas a un actor de "Beverly Hills 90210" en Los Ángeles

Ian Ziering, estrella de la serie Beverly Hills 90210, fue atacado brutalmente a plena luz del día en Hollywood Boulevard, Los Ángeles, California.

El actor conducía su auto cuando fue acorralado por un grupo de motociclistas. Tras intentar escapar a pie, comenzaron a golpearlo. Por el momento, se desconocen los motivos que habrían motivado la agresión.

Tras segundos de máxima tensión, la víctima logró salir del lugar a pesar de que ningún transeúnte intervino para intentar ayudarlo. Lo sorprendente es que no habría hecho la denuncia en la policía.

Horas después de lo ocurrido, Ziering dio detalle de lo ocurrido y les exigió a las autoridades de Los Ángeles que se preocupen por la seguridad de los ciudadanos.

/Inicio Código Embebido/

Chapari bikers are global menace.



59 yr old Actor Ian Ziering takes on multiple bikers by himself in Los Angeles in what appears to be a “road rage” incident.



He is listed as the victim in the police report.



Also videotaping is global phenomenon. pic.twitter.com/9bZeiMvPvn