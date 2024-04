El efusivo festejo de Cinthia Fernández por el final de su pelea legal con su ex

Después de una larga batalla legal con Matías Defederico, Cinthia Fernández logró ponerle fin a la disputa por los alimentos para sus hijas Charis y Bella, de 10 años, y Francesca, de 9.

Mucho se la vio a Cinthia en la televisión o desde sus redes sociales reclamando que su ex aportara algo de dinero a la cuota alimentaria de sus hijas, pero como no supuestamente no ocurrió lo enfrentó en la Justicia con la ayuda de su abogado, Roberto Castillo.

Con el acuerdo, garantizó que tengan lo necesario hasta la mayoría de edad. “Quiero contarles que hoy mi lucha llegó a su fin. Después de muchos años de pelearla, en los que pasé por todo el repertorio de cosas malas que puede pasar una mujer que lucha por los derechos de sus hijos, se terminó”, detalló la mediática.

Cinthia agradeció a su abogado por la ayuda y remarcó que se trata de “un precedente histórico en la Justicia que es conseguir la figura ‘alimentos futuros hasta la mayoría de edad’”.

“El responsable es él, Roberto Castillo. El hombre que se cargó como pocos mi caso. Un tipo más soñador, luchador y apasionado que yo, que dijo: ‘esto algún día tiene que cambiarse y yo lo voy a lograr’. Una justicia que lo escuchó y empezó a abrir la cabeza y el corazón. Y transformó el curso de esta causa y las que vendrán. Una luz de esperanza en el camino de esas siete de cada diez mujeres que quedan solas con todo”, aseguró.

“Para muchos fui loca, vividora, quilombera, insoportable, monotemática, la llorona por guita; para otros soy ésta, la que deja el futuro de sus hijas asegurado. La que logró lo que nadie pensaba, la que nunca se rindió. Estoy muy orgullosa de mí. Gracias a mi mamá, mis hijas, mis amigos, mi abogado y todo su equipo que aguantaron mi angustia y me ayudaron a cuidar lo que más amo en esta vida. Este ‘gracias’ también es para mí, me siento muy orgullosa de lo que soy y logré”, concluyó Cinthia Fernández.