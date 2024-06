El día después: cómo fue el reencuentro de Calabró y Barbano en la radio

Marina Calabró y Rolando Barbano , tras haber terminado su relación, volvieron a encontrarse este lunes, al día siguiente del incómodo momento que vivieron en la entrega de los Martín Fierro.

Durante la ceremonia, ella lo mencionó como “mi amor” y le dedicó un premio, pero cuando él recibió un galardón, no la mencionó en ningún momento de su discurso y agradeció a sus amigos, lo cual provocó el abucheo del público.

Este lunes se volvieron a ver las caras en el programa Lanata sin filtro, en Radio Mitre, ya que ambos son panelistas.

Ambos se sentaron al lado, pero evitaron mirarse. Prácticamente no hubo interacciones entre sí. La conversación lógicamente tocó el tema de la ceremonia, ya que el programa obtuvo varios galardones, y ambos periodistas hablaron de sus discursos.

“Está el riesgo de olvidarse, yo en un momento pensé en saludar a todos mis amigos. Me olvido de uno y no vuelvo a comer un asado”, dijo Barbano.

Por su parte, Calabró explicó: “Yo me olvidé de Alejandro Ripoll, me quiero morir, Nacho Rodríguez, que me ayuda con la edición de los videos. Bueno, no hice las cosas bien, ¿qué se va a ser? Pero eso es por no pensar, si uno piensa de antemano se lleva un punteo”. “Tampoco agradecí a la radio ni a Jorge Porta. Porta debe decir ‘esta mujer me odia’. No te odio Pucho, solo es que soy un poco estúpida”, agregó después.

Ninguno de los dos hizo mención a la mención de Marina, la omisión de Rolando ni a los abucheos de la gente.

Al mismo tiempo que esto ocurría al aire de Mitre, en el programa Socios del espectáculo de El Trece, la periodista Nancy Duré contó detalles del momento, ya que ella estaba sentada en la misma mesa que Calabró y Barbano.

Duré aseguró que no se dirigieron la palabra en ningún momento de la noche: “Cuando hablo con Marina le pregunto qué pasaba con Barbano y me dijo que nada. La interacción de los dos en la mesa no existió. Ni se hablaban. Después sube al escenario y dice eso, entonces me acerco a él y le pregunto si tiene algo para decir y me corrió diciendo que no”.

“Ella hace su discurso, improvisa esto, se lo dedica a Barbano y me puse a analizar sus gestos. Lo que hace él inmediatamente es tomar un vaso de agua, traga, pero como si fuera un mal trago, eso pasó en la mesa,” sumó Duré. “Entonces, yo a la periodista me acerco y le digo: ‘Vamos a hacer una notita sobre la hermosa dedicatoria que le hizo Marina’ y me sacó carpiendo”, añadió.