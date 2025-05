Conocé la polémica que rodea a Nicolás Cabré por el viaje de su hija a Turquía

Respuestas en redes sociales

El actor Nicolás Cabré se volvió objeto de críticas por el viaje de su hija, Rufina, a Turquía. La menor viajó con su madre, Eugenia 'La China' Suárez, y su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi. Esta situación generó una intensa exposición mediática, que comenzó cuando Rufina fue vista en el estadio apoyando a Icardi y luego en las celebraciones del Galatasaray, actual campeón turco.

Comentarios de los seguidores

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Partidarios de Cabré expresaron su inquietud a través de diversos comentarios en un post del actor. Algunos se preguntaron: "¿Cómo puede ser que presten a los hijos para exponerlos?", mientras otros opinaron que no era apropiado que el público juzgara a la pequeña. Los mensajes se tornaron más contundentes, con frases como "Pobre Rufi, ¿qué tiene que ver en ese ambiente? No entiende nada" y "Cuidala, que tu ex está haciendo cualquiera". Estas observaciones resaltaron una gran preocupación por el bienestar de la niña.

Reacciones de Cabré

A pesar de la cantidad de críticas, Cabré optó por no responder a los comentarios. Se sabe que tanto él como su colega Benjamín Vicuña comparten la misma postura respecto a la posibilidad de que sus hijos se muden a Turquía, lo que añade una capa de tensión a la situación.

La aclaración de La China Suárez

Días atrás, se vio a Cabré dialogando con Icardi durante un evento donde ambos se presentaron para apoyar a las hijas de La China. En medio de esta controversia, Suárez respondió a las inquietudes surgidas en Instagram, afirmando que sus hijos tienen muy claro quién es Icardi: "Mis hijos tienen a sus papás, gracias a Dios". Además, declaró que ninguno de sus tres hijos se refiere a Icardi como "papá".