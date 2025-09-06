Ángela Torres respondió a Rusher King tras hablar sobre sus problemas económicos

FOTO: “No es mi mundo. Se terminó”: Ángela Torres le contestó a Rusher King después hablar sobre su economía

Ángela Torres no dudó en contestarle a su ex novio, Rusherking, quien había levantado el guante en redes sociales, tras las declaraciones de la joven, quien a su vez, había hablado de sus problemas económicos mientras ambos estaban en pareja.

“Hasta acá me guardé mi opinión, pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto”, le había dedicado Thomás Tobar.

Ésto llegó gracias a que Torres había indicado: "El año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él. Yo vivía fingiendo que yo era millonaria como él. Medio que me copiaba y hacía los mismos gastos que él y quedé seca. Me separé y quedé seca".

A la respuesta de Rusherking, Ángela volvió a levantar el guante: “Lo vi. Yo no siento que sea así pero tampoco soy nadie para hablar sobre la percepción de él de las cosas. Ya no es mi pareja así que no es mi mundo”.

Frente a sus dichos anteriores, la artistas sostuvo que “son chistecitos del aire”: “Cuando estábamos hablando de cómo cuidar la economía y yo hablé de mí. Dije que patinaba la guita cuando flasheaba que tenía un ingreso económico que no era tal”.

Ante la diferencia con su ex, Ángela concluyó: “Yo no tengo ganas de andar diciéndole cómo son las cosas para mí. Yo tengo una visión y él tiene otra. No terminamos mal. Se terminó el amor”.