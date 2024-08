Los juguetes más buscados del mundo

Federico Albarenque

Hoy quiero hablarles sobre un tema que nos toca a todos de manera especial: los juguetes. En el marco de la celebración del Día del Niño, traigo un interesante informe sobre los juguetes más buscados en el mundo. Este relevamiento, realizado por el sitio Zona de Juguetes, se basa en datos de motores de búsqueda y revela no sólo las preferencias de los más pequeños, sino también un poco de nostalgia para los adultos.

Es curioso cómo los gustos varían en diferentes partes del mundo. En Argentina, las muñecas siguen siendo el juguete más popular, mientras que en Estados Unidos dominan los juguetes de superhéroes, en especial aquellos relacionados con Marvel y Disney. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo la cultura y el contexto influyen en las elecciones de los niños. En países como Canadá, los juguetes más buscados son aquellos que provienen de películas o series de televisión, lo que demuestra el impacto de los medios en la infancia.

El informe también destaca el resurgimiento de los juegos de mesa en Argentina. Aunque en otros lugares del mundo, como África y partes de Asia, los juegos de mesa son los más elegidos, aquí parece que la tendencia está volviendo. Muchos padres buscan conectar con sus hijos a través de juegos tradicionales, lo que es una excelente manera de pasar tiempo juntos y fomentar la interacción familiar.

Un dato curioso es que el juego de mesa "Ludo" se posiciona como el más popular en 20 países. A pesar de que en lo personal no lo considero el mejor, reconozco que es un clásico que ha perdurado a lo largo del tiempo. Sin embargo, el Ludo no es el único que ha mantenido su relevancia; otros juegos como el "Monopoly", especialmente la versión de Los Simpsons, también están en la cima de las búsquedas en Argentina.

Los precios de los juguetes son otro aspecto que no podemos ignorar. La Barbie, por ejemplo, se ha convertido en un ícono no solo en Argentina, sino en varios países de América Latina. Sin embargo, en Bolivia, donde no hay acceso a las muñecas Barbie originales, han creado versiones locales como la "Barbie Cholita". Este tipo de adaptaciones culturales demuestra la creatividad y la necesidad de los niños de tener un juguete que se asemeje a ellos.

Es interesante observar cómo los juguetes que antes eran comunes, como las pistolas de juguete, han ido desapareciendo debido a campañas de concientización sobre la violencia. Esto refleja un cambio en la forma en que criamos a las nuevas generaciones, priorizando la paz y la seguridad.