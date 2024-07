La industria del bioetanol pidió políticas más federales

Federico Albarenque

El titular de la Unión Industrial de Tucumán y mayor productor de bioetanol en Argentina, Jorge Rocchia Ferro, expresó su preocupación por la falta de atención que recibe la industria local y aseguró que el norte argentino no es escuchado por las autoridades gubernamentales.

Ferro habló con Cadena 3 y se refirió a los diversos problemas que afectan a la industria tucumana, como el incumplimiento de la ley del Gobierno nacional en el sector del bioetanol, los despidos en el sector textil debido a las importaciones y la baja del valor del litio.

"Están abocados a la macroeconomía, lo cual nos parece muy bien. Pero se tiene que mirar un poquito más a la microeconomía", apuntó. "El Gobierno nacional asegura que está cumpliendo con las leyes y eso no es cierto. Eso perjudica tanto a Tucumán como a otras provincias, como es el caso de Córdoba", agregó.

También advirtió por la situación de la industria textil. "Hay cerca de 600 despidos por el tema de las importaciones. Casi todos los proyectos están parados. Alentamos que la inflación sea cero, pero cuando la inflación sea cero probablemente no tengamos quién coma porque no come más gente", indicó.

Por otra parte, Rocchia Ferro destacó las propiedades y los beneficios económicos del cultivo de la caña de azúcar. "Es el mejor cultivo del planeta. Si llueve le hace bien, si no llueve le hace bien". Según Ferro, existen 160 productos derivados de este tipo.

A pesar de las dificultades actuales, Ferro mantiene su optimismo y continúa invirtiendo porque siempre considera que "el mañana va a ser mejor".

"Sigo invirtiendo porque evidentemente uno cree en Tucumán, nosotros estamos plantando más hectáreas, nosotros también necesitamos cerca de 50.000 hectáreas. Estamos incorporando más hectáreas. Pero bueno, lo hacemos porque realmente uno tiene un amor especial por lo que hace", agregó.

Pese a cierto optimismo, Rocchia Ferro pidió algún tipo de señal al Gobierno nacional en materia de políticas más federales. "Nosotros necesitamos algún tipo de guiño, necesitamos algún tipo de mimo. Nosotros pagamos, tenemos una planilla salarial de más de 2.000 millones de pesos. Entonces hay que juntarlo. Hay 14 ingenios funcionando en Tucumán".

En este sentido anunció que están inaugurando una planta de cogeneración con fondos propios.

Por último resaltó su esperanza en los 10 puntos planteados por Milei en el Pacto de Mayo. "Si se cumplen esos 10 puntos estaríamos muy bien". Sin embargo, su pedido final fue claro: "En definitiva, aquí lo que queremos nosotros es que se cumpla la ley".

