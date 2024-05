Una tarde para el olvido: Cómo fueron los incidentes en el partido de Godoy Cruz

El partido entre Godoy Cruz y San Lorenzo, por la tercera fecha de la Liga Profesional, fue suspendió a los 7 minutos del segundo tiempo por incidentes entre la barra local. En la víspera, incluso, el micro del Ciclón fue atacado con piedras, donde tres directivos visitantes terminaron con heridas.

Los incidentes habían comenzado con la llegada de la delegación de San Lorenzo al estadio, cuando un grupo de hinchas de Godoy Cruz tiraron piedras al micro de la delegación, ocasionando la rotura de varios vidrios del vehículo. Un directivo del equipo azulgrana llevó la peor parte, ya que sufrió un corte a la altura de la oreja izquierda, aunque su estado no reviste gravedad.

/Inicio Código Embebido/

¡INCIDENTENS EN LA TRIBUNA DE GODOY CRUZ!



?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/B5ZTSCLBtq — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2024

/Fin Código Embebido/

La cuestión se siguió intensificando en los primeros minutos de la parte inicial, cuando cayó una bomba de estruendo en el área visitante y algunos hinchas locales comenzaron a arrojar piedras al arquero Gastón Gómez, lo que motivó al juez a detener momentáneamente el partido. Mientras algunos simpatizantes del Tomba se peleaban en la tribuna.

Luego llegaría el tanto de Silvio Ulariaga, quien había puesto en ventaja a Godoy Cruz, mientras que Agustín Giay marcó la igualdad de San Lorenzo en la parte final del primer tiempo. Pero en el complemento, los hinchas siguieron arrojando bombas de estruendo, piedras y otros proyectiles y ante la poca garantía de la seguridad, el juez Nazareno Arasa decidió dar por suspendido el cotejo.

"No estaban dadas las garantías. Agotamos todas las instancias posibles que puede haber. Se trata de cuidar la integridad física de todos, de los jugadores, de nosotros, de lo que es el espectáculo", explicó el referí. Y agregó: "Empezamos a escuchar los balazos, vino el jefe del operativo y no me dio las garantías. Creo que lo mejor y lo mas sano es haberlo suspendido y después se resuelva en qué momento se va a jugar el tiempo restante".

Como consecuencia del accionar de los violentos, uno de los baños del estadio quedó totalmente destruido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La disputa interna en Godoy Cruz

En la víspera del encuentro, se corrió la voz de que podía haber algún tipo de problemas en el estadio Malvinas Argentinas ya que durante la semana fue detenido un líder de uno de los sectores que pugnan por el control de la tribuna. La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, calificó de delincuentes a quienes protagonizaron los incidentes este sábado.

"Lo ocurrido hoy en el partido de Godoy Cruz- San Lorenzo me genera gran tristeza por los verdaderos hinchas que van a ver un espectáculo deportivo y a alentar a su equipo. Los que generaron los incidentes son DELINCUENTES. Espero que la justicia caiga con todo su peso sobre ellos", señalo la mandataria en su cuenta X.

/Inicio Código Embebido/

Lo ocurrido hoy en el partido de Godoy Cruz- San Lorenzo me genera gran tristeza por los verdaderos hinchas que van a ver un espectáculo deportivo y a alentar a su equipo. Los que generaron los incidentes son DELINCUENTES. Espero la justicia caiga con todo su peso sobre ellos. — HEBE CASADO (@hebesil) May 25, 2024

/Fin Código Embebido/