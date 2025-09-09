En vivo

La Cadena del Gol

Ecuador vs. Argentina

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Ecuador vs. Argentina

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Un gran honor: Mastantuono usará la 10 de Argentina en el duelo ante Ecuador

El juvenil de 18 años usará el dorsal que habitualmente tiene Lionel Messi y le ganó la pulseada a Thiago Almada.

09/09/2025 | 19:53Redacción Cadena 3

FOTO: Camiseta número 10 que usará Franco Mastantuono.

El mediocampista Franco Mastantuono será el encargado de vestir la camiseta número 10 de la Selección argentina en el duelo ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El juvenil del Real Madrid, de apenas 18 años, recibió la confianza del entrenador Lionel Scaloni para portar el número más emblemático de la Albiceleste en Guayaquil, donde el equipo cerrará su participación en la clasificación ya con el pasaje asegurado a la Copa del Mundo.

La designación se dio ante la ausencia del capitán Lionel Messi, quien no estará presente en el compromiso pero entre las alternativas se encontraba Thiago Almada, una de las opciones más fuertes.

Finalmente el cuerpo técnico optó por darle la responsabilidad al joven mediocampista, que se convierte así en uno de los jugadores más jóvenes en lucir la 10 en la historia del seleccionado mayor.

Lectura rápida

¿Quién usará la camiseta 10 de Argentina?
El mediocampista Franco Mastantuono.

¿Cuántos años tiene Mastantuono?
Tiene 18 años.

¿Contra quién juega Argentina?
Argentina juega contra Ecuador.

¿Por qué usa la 10 Mastantuono?
Usa la 10 por la ausencia de Lionel Messi.

¿Qué equipo representa Mastantuono?
Representa al Real Madrid.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho