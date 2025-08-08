FOTO: Torneo Clausura: Huracán y Lanús ganan con lo justo, Newell’s rescató un empate en Rosario

Huracán derrotó 1-0 a Tigre en el encuentro por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras este contundente triunfo, el “Globo” se quedó con el cuarto lugar del Grupo A, con 6 unidades. Un escalón por debajo de Barracas Central que posee la misma cantidad de puntos.

El gol del “Quemero” llegó de la mano del mediocampista Leonardo Gil.

Durante el transcurso del primer tiempo, el elenco comandado por el director técnico Frank Darío Kudelka desplegó una estrategia ofensiva que complicó a las líneas defensivas de su contrincante, con jugadas veloces y colectivas que generaron diversas oportunidades claras de gol.

A pesar del esfuerzo, las imprecisiones en las definiciones cercanas al arco custodiado por Felipe Tomás Zenobio sentenciaron la igualdad en el final del marcador de la primera parte de la disputa.

En el complemento del encuentro, Huracán regresó al terreno de juego con una actitud diferente que se observó reflejada en el desarrollo de las jugadas ofensivas, las cuales se ajustaron a las demandas de Kudelka.

Sin embargo, Tigre no se quedó atrás y optó por un planteo defensivo que complicó el ataque de su contrincante. La decisión ayudó a los robos de pelota que gestaron los contragolpes, los cuales no fueron efectivos por las fallas en los instantes de definición. Todo el esfuerzo del conjunto de Victoria terminó opacado por una falla que sentenció el resultado final del partido.

A los 12 minutos, El elenco de Parque Patricios concretó el gol que selló su triunfo. El “Globo” aprovechó un error ofensivo de su contrincante, aprovechó el mal posicionamiento defensivo y el mediocampista Leonardo “Colo” Gil terminó la ofensiva con un disparo que rebotó en un defensor del “Matador”, la pelota se desvió y finalizó adentro del arco.

En los instantes finales, Tigre generó diversas oportunidades claras para igualar el marcador del Estadio José Dellagiovanna. Pero, las imprecisiones en las definiciones sellaron su caída en condición de local.

Lanús venció 1-0 a Talleres de Córdoba en condición de local y se quedó con el quinto puesto del Grupo B.

El tanto del “Granate” fue concretado por una definición precisa del centro delantero Rodrigo Castillo.

Durante el transcurso del primer tiempo, el equipo de Zona Sur desplegó una estrategia ofensiva que sorprendió a las distintas líneas defensivas de la “T”, con un ataque prometedor que gestó diversas jugadas colectivas que aspiraron a borrar el cero del marcador del estadio Néstor Díaz Pérez.

A los 45+1, Lanús concretó el único tanto del partido. Rodrigo Castillo realizó una jugada individual que terminó en una definición mano a mano ante el arquero Guido Herrera, quien no tuvo chances de cerrar ningún ángulo de disparo.

En el segundo tiempo, el conjunto local regreso al terreno de juego con una actitud más relajada, pero su contrincante no pudo gestar ninguna jugada ofensiva prometedora para revertir su situación.

Por otra parte, Newell's Old Boys igualó 1-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero y se quedó con el sexto lugar del Grupo A.