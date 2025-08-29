En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Independiente

Argentina

En vivo

Resumen 3

Gustavo Vinderola

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Independiente

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Toranzo y Mendoza cobrarán 850 mil dólares tras el accidente de Huracán en Venezuela, en 2016

La Justicia argentina falló a favor de los exjugadores, principales afectados por el suceso.

29/08/2025 | 23:03Redacción Cadena 3

FOTO: El resultado del accidente sufrido por la delegación de Huracán, en 2016.

Nueve años después del grave accidente que sufrió el plantel de Primera División de Huracán en Venezuela —cuando el ómnibus que trasladaba a la delegación volcó en una ruta de montaña—, la Justicia argentina falló a favor de dos de los futbolistas afectados: Patricio Toranzo y Diego Mendoza.

El hecho ocurrió el 10 de febrero de 2016, tras el partido de Copa Libertadores ante Caracas. El micro que transportaba al equipo perdió los frenos y terminó volcando. Aunque no hubo víctimas fatales, varios integrantes del plantel resultaron heridos; tres de ellos con lesiones de consideración.

Lesiones y secuelas

Patricio Toranzo sufrió la amputación de cuatro dedos del pie izquierdo. Diego Mendoza fue intervenido quirúrgicamente para una limpieza profunda de su tobillo derecho. El preparador físico Pablo Santella tuvo una fractura de pelvis con hemorragia que requirió operación. Otros jugadores padecieron heridas de menor gravedad, y en el momento del siniestro los futbolistas debieron ayudarse mutuamente para salir del ómnibus.

Declaraciones y contexto

El chofer del micro, Malvin Hernández, explicó que se le reventó una manguera de freno y que, ante la pérdida de control, decidió volcar el vehículo antes que caer por un barranco que, según sus palabras, tenía unos 40 metros de profundidad. Por su parte, el entonces delantero Ramón Ábila relató que los jugadores le habían pedido al conductor que redujera la velocidad, algo que, según dijo, no ocurrió. Tras el accidente, Mendoza declaró estar “agradecido de estar vivo”, mientras que Ábila señaló: “A nadie le importó qué fue de nuestras vidas como seres humanos, fuimos descartables”.

La resolución judicial

Tras nueve años de proceso, la Justicia argentina determinó que Huracán —en su carácter de empleador— y Conmebol —como organizadora del torneo— deberán abonar, en conjunto, 850.000 dólares a Toranzo y Mendoza por los daños sufridos. La sentencia reconoce la responsabilidad de ambas partes en el episodio y la gravedad de las consecuencias físicas y profesionales para los jugadores.

El fallo cierra una etapa judicial larga para las víctimas y constituye un precedente sobre la responsabilidad de organizadores y clubes en la seguridad de las delegaciones deportivas durante traslados vinculados a competencias internacionales.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Huracán? El plantel sufrió un accidente en Venezuela cuando su ómnibus volcó.

¿A quiénes afectó? A los futbolistas Patricio Toranzo y Diego Mendoza, entre otros.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El 10 de febrero de 2016, tras un partido de Copa Libertadores.

¿Qué decidieron los jueces? Condenaron a Huracán y a Conmebol a pagar 850.000 dólares a los jugadores afectados.

¿Qué lesiones sufrieron los jugadores? Toranzo sufrió amputación de cuatro dedos y Mendoza daños en el tobillo derecho.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho