Toranzo y Mendoza cobrarán 850 mil dólares tras el accidente de Huracán en Venezuela, en 2016

FOTO: El resultado del accidente sufrido por la delegación de Huracán, en 2016.

Nueve años después del grave accidente que sufrió el plantel de Primera División de Huracán en Venezuela —cuando el ómnibus que trasladaba a la delegación volcó en una ruta de montaña—, la Justicia argentina falló a favor de dos de los futbolistas afectados: Patricio Toranzo y Diego Mendoza.

El hecho ocurrió el 10 de febrero de 2016, tras el partido de Copa Libertadores ante Caracas. El micro que transportaba al equipo perdió los frenos y terminó volcando. Aunque no hubo víctimas fatales, varios integrantes del plantel resultaron heridos; tres de ellos con lesiones de consideración.

Lesiones y secuelas

Patricio Toranzo sufrió la amputación de cuatro dedos del pie izquierdo. Diego Mendoza fue intervenido quirúrgicamente para una limpieza profunda de su tobillo derecho. El preparador físico Pablo Santella tuvo una fractura de pelvis con hemorragia que requirió operación. Otros jugadores padecieron heridas de menor gravedad, y en el momento del siniestro los futbolistas debieron ayudarse mutuamente para salir del ómnibus.

Declaraciones y contexto

El chofer del micro, Malvin Hernández, explicó que se le reventó una manguera de freno y que, ante la pérdida de control, decidió volcar el vehículo antes que caer por un barranco que, según sus palabras, tenía unos 40 metros de profundidad. Por su parte, el entonces delantero Ramón Ábila relató que los jugadores le habían pedido al conductor que redujera la velocidad, algo que, según dijo, no ocurrió. Tras el accidente, Mendoza declaró estar “agradecido de estar vivo”, mientras que Ábila señaló: “A nadie le importó qué fue de nuestras vidas como seres humanos, fuimos descartables”.

La resolución judicial

Tras nueve años de proceso, la Justicia argentina determinó que Huracán —en su carácter de empleador— y Conmebol —como organizadora del torneo— deberán abonar, en conjunto, 850.000 dólares a Toranzo y Mendoza por los daños sufridos. La sentencia reconoce la responsabilidad de ambas partes en el episodio y la gravedad de las consecuencias físicas y profesionales para los jugadores.

El fallo cierra una etapa judicial larga para las víctimas y constituye un precedente sobre la responsabilidad de organizadores y clubes en la seguridad de las delegaciones deportivas durante traslados vinculados a competencias internacionales.