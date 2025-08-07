En vivo

San Lorenzo y Vélez se enfrentan en un duelo clave del Torneo Clausura 2025

San Lorenzo quiere quedar como líder momentáneo del Grupo B.

07/08/2025 | 18:39Redacción Cadena 3

FOTO: San Lorenzo vs. Vélez.

La fecha clave del Torneo Clausura 2025 llegó y San Lorenzo se prepara para enfrentar a Vélez Sarsfield. Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nuevo Gasómetro y será arbitrado por Facundo Tello con el apoyo del VAR a cargo de Juan Pafundi.

A lo largo de la temporada, San Lorenzo ha mostrado un rendimiento sólido y está decidido a convertirse en el líder momentáneo del Grupo B. La cobertura del partido será realizada por el periodista Federico Guerendiain, quien ha estado siguiendo de cerca el ascenso del equipo.

La jornada comienza con San Lorenzo buscando asegurar un buen resultado ante su hinchada, mientras que Vélez intentará llevarse los tres puntos para escalar posiciones en la tabla de clasificación. Hasta el momento, la expectativa es alta y los aficionados aguardan ansiosos el inicio del match.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará? Se realizará un duelo entre San Lorenzo y Vélez por el Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo y dónde se lleva a cabo? El partido tendrá lugar el 7 de agosto de 2025 en el Estadio Nuevo Gasómetro.

¿Quiénes son los árbitros? El árbitro principal será Facundo Tello y el VAR estará a cargo de Juan Pafundi.

¿Quién cubrirá el partido? Federico Guerendiain será el periodista encargado de la cobertura.

¿Qué busca San Lorenzo en este partido? Quiere lograr la victoria para posicionarse como líder momentáneo del Grupo B.

[Fuente: Noticias Argentinas]

