San Lorenzo y Vélez se enfrentan en un duelo clave del Torneo Clausura 2025

La fecha clave del Torneo Clausura 2025 llegó y San Lorenzo se prepara para enfrentar a Vélez Sarsfield. Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nuevo Gasómetro y será arbitrado por Facundo Tello con el apoyo del VAR a cargo de Juan Pafundi.

A lo largo de la temporada, San Lorenzo ha mostrado un rendimiento sólido y está decidido a convertirse en el líder momentáneo del Grupo B. La cobertura del partido será realizada por el periodista Federico Guerendiain, quien ha estado siguiendo de cerca el ascenso del equipo.

La jornada comienza con San Lorenzo buscando asegurar un buen resultado ante su hinchada, mientras que Vélez intentará llevarse los tres puntos para escalar posiciones en la tabla de clasificación. Hasta el momento, la expectativa es alta y los aficionados aguardan ansiosos el inicio del match.

