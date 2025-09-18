Ráfaga de goles de Flamengo frente a Estudiantes por Copa Libertadores
El Mengao salió decidido desde el arranque a buscar la victoria y consiguió una ventaja de dos goles antes de los diez primeros minutos del partido.
18/09/2025 | 21:49Redacción Cadena 3
FOTO: Ráfaga de goles de Flamengo frente a Estudiantes por Copa Libertadores. (Foto NA: redes)
Flamengo logró una ventaja de 2-0 en los primeros diez minutos del encuentro ante Estudiantes de La Plata, válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el estadio Maracaná.
Una fuerte desatención del Pincha tras el pitido inicial derivó en el primer gol del Mengao, de la mano de Pedro, quien anotó en los primeros 18 segundos del duelo y sorprendió a todos los espectadores presentes.
Dicho tanto fue un golpe de agua fría para los dirigidos por Eduardo Domínguez, ya que solamente ocho minutos más tarde, concedió la segunda anotación del cotejo, que llegó por medio de Guillermo Varela con un remate preciso de volea.
[Fuente: Noticias Argentinas]