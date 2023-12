Messi no es considerado el mejor jugador del mundo

FOTO: Messi no está primero en el ranking pese a ser campeón del mundo.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) dio a conocer su nuevo ranking y sorprendió al no considerar al astro Lionel Messi como el mejor del mundo, ya que viene de obtener el Balón de Oro y el Premio The Best.

En este nuevo escalafón, el primer lugar fue para el delantero noruego Erling Haaland, del Manchester City, quien cerró el 2023 como el mejor jugador, luego de obtener en el año la Premier League, Champions Legaue, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, del cual no pudo participar.

Por su parte, Messi, que venía de arrasar con todos los premios individuales tras su destacado nivel en el Mundial de Qatar 2022, que lo llevó a coronarse como campeón del mundo, no logró hacer los méritos suficientes pese a conquistar la Ligue 1 de Francia y la US Open Cup con el Inter Miami.

En el ranking de la IFFHS, Halaand lo encabezó con 208 puntos, mientras que en segundo lugar quedó el francés Kylian Mbappé, quien logró 105 unidades, mientras que el astro argentino cerró el podio con 85.

Dentro de los 10 primeros futbolista, se destacó la presencia del argentino Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Italia quedó en la décima ubicación con siete unidades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los siguientes son los diez primeros del Ranking de la IFFHS:

1- Erling Haaland (Noruega)- Manchester City (Inglaterra) 208 puntos.

2- Kylian Mbappé (Francia)-PSG (Francia) 105.

3- Lionel Messi (Argentina)-Inter Miami (EE.UU) 85.

4- Rodri (España)-Manchester City (Inglaterra) 55.

5- Jude Bellingham (Inglaterra)-Real Madrid (España) 34.

6- Kevin De Bruyne (Bélgica)-Manchester City (Inglaterra) 27.

7- Harry Kane (Inglaterra)-Bayern Munich (Alemania) 18.

8- Bernardo Silva (Portugal)-Manchester City (Inglaterra) 9.

9- Vinicius Júnior (Brasil)-Real Madrid (España) 8.

10- Lautaro Martínez (Argentina)-Inter (Italia) 7.