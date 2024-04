La insólita razón por la que la ex de Kaká le pidió el divorcio: "Era perfecto"

Carol Celico, exesposa del famoso futbolista brasileño Ricardo Kaká, dejó a todos perplejos al revelar los verdaderos motivos detrás de su sorprendente separación. La mujer confesó que Kaká nunca la traicionó y siempre la trató con amabilidad. Sin embargo, algo crucial faltaba en su vida: la felicidad. La razón detrás de esta inusual ruptura es que, según sus propias palabras, Kaká era demasiado perfecto para ella.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató muy bien. Me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz porque algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mi”, aseguró.

La pareja, que estuvo junta durante nueve años, decidió poner fin a su relación en 2015. Aunque los rumores apuntaban a una posible infidelidad por parte de Kaká, las declaraciones de Celico han dejado claro que fue ella quien tomó la decisión. El revuelo en las redes sociales fue inmenso, ya que muchos no podían entender cómo alguien podría separarse de un esposo tan exitoso y cariñoso, y padre de sus dos hijos, Isabella y Luca.

El matrimonio de Kaká y Carol Celico fue un cuento de hadas que causó sensación en Brasil. Cuando Kaká tenía 23 años y Caroline 18, se casaron en 2005 después de cuatro años de relación. Los medios locales los etiquetaron como el “matrimonio perfecto”, destacando su armonía y complicidad. Sin embargo, casi una década después, anunciaron su divorcio en un comunicado conjunto. El mensaje expresaba respeto, gratitud y admiración mutuos, y pedía privacidad en ese momento de cambios significativos.

Lo sorprendente es que, un mes después de la separación, Kaká y Carol anunciaron su reconciliación. En sus redes sociales, escribieron: “Felices para siempre”. Este giro inesperado dejó a todos con interrogantes sobre la verdadera naturaleza de su relación y las razones detrás de su separación inicial. Posteriormente concluyeron su vínculo y el futbolista rehízo su vida junto a Carolina Dias, con quien está casado desde 2019 y tiene dos hijos: Sarah y Esther.

