En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Estudiantes (RC)

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Italia se impuso en un partido inolvidable a Israel por las Eliminatorias UEFA

Le ganó por 5-4 y se colocó por detrás de Noruega en el Grupo I.

08/09/2025 | 18:57Redacción Cadena 3

FOTO: Italia se impuso en un partido inolvidable a Israel por las Eliminatorias UEFA.

En un verdadero partidazo, Italia derrotó 5-4 a Israel en un encuentro cargado de emociones y goles, correspondiente al Grupo I de las Eliminatorias UEFA.

El equipo israelí sorprendió de entrada con un autogol de Locatelli a los 16 minutos, lo que les permitió abrir el marcador y dominar gran parte del primer tiempo. Sin embargo, Italia reaccionó y encontró el empate a los 40 gracias a Moise Kean, manteniendo el partido abierto para el complemento. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La segunda mitad fue un torbellino. Peretz volvió a poner en ventaja a Israel a los siete minutos, pero Politano apareció para empatar y encaminar la remontada italiana, que se consolidó con Raspadori, quien marcó el 4-2 a los 36 minutos. Cuando parecía todo definido, los visitantes se complicaron solos: un autogol de Bastoni y otro tanto de Peretz igualaron el marcador 4-4 sobre el cierre.

Pero el dramatismo no terminó ahí. En tiempo de descuento, un centro de Tonali terminó colándose sin desvíos en el arco de Dor Peretz, decretando el 5-4 definitivo.

Con este resultado, Italia alcanzó los nueve puntos y se colocó segundo en el Grupo I, igualando la línea de Israel pero con un partido menos, mientras que primero se encuentra Noruega con 12 unidades en cuatro encuentros disputados.

Por otra parte, en el Grupo B, Suiza goleó a Eslovenia y consiguió su segunda victoria llegando a los seis puntos. Los goles los convirtieron Nico Elvedi a los 18 minutos del primer tiempo, Dan Ndoye a los 33 y Breel Embolo a los 38, culminando el partido en los primeros 45 minutos de juego.

En el otro encuentro del grupo, Kosovo superó a Suecia y alcanzó las tres unidades al igual que su contrincante y el grupo se mantiene expectante, en el que parece que Suiza va a tomar la delantera, mientras que los demás se pelearán por el segundo lugar.

Los goles los convirtieron Elvis Rexhbecaj a los 26 minutos y Vedat Muriqi a los 42 del primer tiempo. Con estos resultados el Grupo B quedó con Suiza en la primera posición, Kosovo y Suecia empatados con tres unidades y Eslovenia último, ya que perdió sus dos encuentros disputados.

En el Grupo C, Dinamarca toma el mando tras vencer 3-0 a Grecia y con este triunfo llega a 4 puntos y se coloca como líder del grupo. Iguala la marca de Escocia que superó a Bielorrusia por 2-0.

El conjunto griego queda tercero con tres unidades y Bielorrusia sigue sin sumar puntos con dos derrotas consecutivas.

Por último, en el Grupo L, Croacia volvió a ganar, esta vez goleó 4-0 a Montenegro alargando su racha de victorias en el certamen y llegando a las 12 unidades en cuatro partidos disputados, alcanzando a Republica Checa que tiene un partido más.

Montenegro por su parte que disputó su quinto partido, sigue con seis puntos, al igual que Islas Feroe que superó 1-0 por la mínima a Gibraltar, que en sus cinco participaciones no logró sumar unidades.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
Italia derrotó a Israel 5-4 en un emocionante partido de eliminatorias.

¿Quiénes fueron los protagonistas?
Los destacados fueron Locatelli, Moise Kean, Politano, Raspadori y Peretz.

¿Cuándo y dónde fue el encuentro?
El partido tuvo lugar recientemente como parte de las eliminatorias UEFA.

¿Cuál es la situación en el grupo?
Italia tiene 9 puntos y se encuentra segundo en el Grupo I, detrás de Noruega.

¿Qué otros resultados se dieron?
Suiza goleó a Eslovenia y Kosovo venció a Suecia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho