FOTO: Italia se impuso en un partido inolvidable a Israel por las Eliminatorias UEFA.

En un verdadero partidazo, Italia derrotó 5-4 a Israel en un encuentro cargado de emociones y goles, correspondiente al Grupo I de las Eliminatorias UEFA.

El equipo israelí sorprendió de entrada con un autogol de Locatelli a los 16 minutos, lo que les permitió abrir el marcador y dominar gran parte del primer tiempo. Sin embargo, Italia reaccionó y encontró el empate a los 40 gracias a Moise Kean, manteniendo el partido abierto para el complemento.

La segunda mitad fue un torbellino. Peretz volvió a poner en ventaja a Israel a los siete minutos, pero Politano apareció para empatar y encaminar la remontada italiana, que se consolidó con Raspadori, quien marcó el 4-2 a los 36 minutos. Cuando parecía todo definido, los visitantes se complicaron solos: un autogol de Bastoni y otro tanto de Peretz igualaron el marcador 4-4 sobre el cierre.

Pero el dramatismo no terminó ahí. En tiempo de descuento, un centro de Tonali terminó colándose sin desvíos en el arco de Dor Peretz, decretando el 5-4 definitivo.

Con este resultado, Italia alcanzó los nueve puntos y se colocó segundo en el Grupo I, igualando la línea de Israel pero con un partido menos, mientras que primero se encuentra Noruega con 12 unidades en cuatro encuentros disputados.

Por otra parte, en el Grupo B, Suiza goleó a Eslovenia y consiguió su segunda victoria llegando a los seis puntos. Los goles los convirtieron Nico Elvedi a los 18 minutos del primer tiempo, Dan Ndoye a los 33 y Breel Embolo a los 38, culminando el partido en los primeros 45 minutos de juego.

En el otro encuentro del grupo, Kosovo superó a Suecia y alcanzó las tres unidades al igual que su contrincante y el grupo se mantiene expectante, en el que parece que Suiza va a tomar la delantera, mientras que los demás se pelearán por el segundo lugar.

Los goles los convirtieron Elvis Rexhbecaj a los 26 minutos y Vedat Muriqi a los 42 del primer tiempo. Con estos resultados el Grupo B quedó con Suiza en la primera posición, Kosovo y Suecia empatados con tres unidades y Eslovenia último, ya que perdió sus dos encuentros disputados.

En el Grupo C, Dinamarca toma el mando tras vencer 3-0 a Grecia y con este triunfo llega a 4 puntos y se coloca como líder del grupo. Iguala la marca de Escocia que superó a Bielorrusia por 2-0.

El conjunto griego queda tercero con tres unidades y Bielorrusia sigue sin sumar puntos con dos derrotas consecutivas.

Por último, en el Grupo L, Croacia volvió a ganar, esta vez goleó 4-0 a Montenegro alargando su racha de victorias en el certamen y llegando a las 12 unidades en cuatro partidos disputados, alcanzando a Republica Checa que tiene un partido más.

Montenegro por su parte que disputó su quinto partido, sigue con seis puntos, al igual que Islas Feroe que superó 1-0 por la mínima a Gibraltar, que en sus cinco participaciones no logró sumar unidades.