Inter Miami empató sin Messi ante Cincinnati en un partido sin goles

Inter Miami, sin la presencia de Lionel Messi, igualó 0-0 en el Chase Stadium contra Cincinnati, en un partido de la vigésimo quinta fecha de la Conferencia Este de la MLS, disputado esta noche Fort Lauderdale.

El gran ausente fue Messi, suspendido por no haber participado del cotejo All Stars, mientras que desde las tribunas Rodrigo De Paul, nuevo fichaje del Inter Miami, fue captado junto al rosarino acompañando al equipo.

A pesar de las múltiples llegadas y del protagonismo de figuras como Luis Suárez y Evander, ninguno de los equipos logró romper el cero en un partido trabado y de cierre caliente.

Desde el arranque, ambos conjuntos mostraron vocación ofensiva. Valenzuela y Allende tuvieron las primeras aproximaciones para sus equipos, mientras que Suárez se asoció en más de una ocasión con Fafà Picault, generando peligro en el área rival.

El “Pistolero” fue el más insistente, probando con remates de tijera, cabezazos y disparos desde el área, pero sin lograr eficacia. Del lado visitante, Evander fue el conductor del juego y Kamara tuvo una clara, aunque desviada.

En el segundo tiempo, la intensidad bajó levemente, aunque los intentos continuaron. Picault tuvo dos chances claras más, y Suárez siguió insistiendo con remates sin destino.

Por su parte, Cincinnati respondió con un disparo de Bucha que pasó muy cerca y un gol anulado a Robinson sobre el final por una falta previa, desatando el reclamo del conjunto visitante.

La jueza Tori Penso marcó infracción y anuló la conquista que podría haber cambiado el destino del encuentro.

Con este empate, Inter Miami suma un punto más en su lucha por mantenerse en zona de clasificación, quedando en la quinta posición con 42 unidades, aunque deja pasar una buena oportunidad en casa.

Por su parte, Cincinnati sigue en la segunda posición de la Conferencia Este y sigue peleando por mantenerse en lo más alto de la tabla.

