Franco Colapinto en Italia: horarios y detalles para la clasificación de F1
Con el piloto argentino presente, se corre este fin de semana la jornada 16 del campeonato mundial de Fórmula 1.
05/09/2025 | 23:12Redacción Cadena 3
FOTO: El mensaje de Alpine luego de recibir odio por parte de los fanáticos tras el Gran Premio de Países Bajos.
Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, luego de magros resultados, este fin de semana regresó la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia, que inició con las prácticas libres y sigue este sábado con la clasificación.
La decimoquinta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Autódromo Nacional de Monza.
Con el neerlandés Verstappen como campeón defensor, y el equipo inglés McLaren con el título de constructores, la expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería, pero que viene de su mejor carrera en Países Bajos.
En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.
A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Italia
El GP de Italia sigue este sábado desde las 7.30 horas de la Argentina con las prácticas libres 3, rumbo a la clasificación de las 11 horas.
Sábado 8 de septiembre
- Práctica Libre 3: 7:30
- Clasificación: 11:00
Domingo 9 de septiembre
- Carrera principal a 53 vueltas: 10:00
Dónde ver en vivo el Gran Premio de Italia
El Gran Premio de Italia se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
[Fuente: Noticias Argentinas]