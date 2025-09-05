Franco Colapinto, ausente en las prácticas del Gran Premio de Italia: motivos revelados
Comienza la nueva jornada de la temporada de la Fórmula 1 este viernes, con un cambio en Alpine para las Prácticas Libres 1.
05/09/2025 | 01:10Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto ya palpita el GP de Italia.
Este fin de semana regresó la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia, que inicia con las prácticas libres, pero con la sorpresiva ausencia de Franco Colapinto.
La decimoquinta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Autódromo Nacional de Monza. La novedad es que, tras su mejor carrera en Países Bajos, el pilarense no estará en su monoplaza durante la FP1.
Resulta que el novato Paul Aron vivirá un momento especial: por primera vez se subirá a un Alpine en una sesión oficial de Fórmula 1.
El piloto estonio de 21 años reemplazará a Colapinto en la FP1, cumpliendo así con el reglamento que exige a las escuderías dar cuatro oportunidades de manejo a pilotos novatos durante la temporada.
El argentino, en tanto, regresará a su butaca a partir de las prácticas libres 2 y para el resto de la actividad en Monza.
El GP de Italia inicia este viernes desde las 8.30 horas de la Argentina con las prácticas libres.
Viernes 7 de septiembre
- Práctica Libre 1: 8:30
- Práctica Libre 2: 12:00
Sábado 8 de septiembre
- Práctica Libre 3: 7:30
- Clasificación: 11:00
Domingo 9 de septiembre
- Carrera principal a 53 vueltas: 10:00
Dónde ver en vivo el Gran Premio de Italia
El Gran Premio de Italia se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
[Fuente: Noticias Argentinas]