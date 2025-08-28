Enzo Fernández fuera de la Selección argentina por sanción en Eliminatorias

FOTO: Enzo Fernádez no estará presente en los últimos dos partidos de Eliminatorias.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó la lista de convocados de la Selección argentina para los próximos compromisos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y Enzo Fernández no aparece.

La razón de la baja del jugador del Chelsea radica en la sanción que recibió tras su expulsión en el empate frente a Colombia en el Monumental. A los 18 minutos del complemento de aquel partido, Fernández vio la roja directa por un planchazo contra Kevin Castaño, una acción imprudente que le valió dos fechas de suspensión por parte de la Conmebol.

Entre las sorpresas aparecieron nombres como Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y José Manuel López (Palmeiras), quien tendrá su primera oportunidad en la “Albiceleste”.

De esta manera, Lionel Scaloni se vio obligado a buscar alternativas para reforzar esa zona de la cancha, y la elección recayó en Varela, de gran presente en Portugal con el Porto.

La decisión del cuerpo técnico también responde a la necesidad de renovar opciones en el mediocampo. El exjugador de Boca se suma a una lista donde ya están nombres como Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios.

La baja de Enzo Fernández, sin dudas, representa un golpe importante para la Selección, que pierde a uno de sus futbolistas más talentosos y regulares de los últimos años.

Aun así, la oportunidad se abre para nuevas caras en la “Albiceleste”, en un camino que no solo apunta a resolver los próximos duelos frente a Venezuela y Ecuador, sino también a construir un plantel competitivo pensando en la Copa del Mundo 2026.