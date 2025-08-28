En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Enzo Fernández fuera de la Selección argentina por sanción en Eliminatorias

Lionel Scaloni se vio obligado a buscar alternativas para reforzar el mediocampo de la "Albiceleste".

28/08/2025 | 12:49Redacción Cadena 3

FOTO: Enzo Fernádez no estará presente en los últimos dos partidos de Eliminatorias.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó la lista de convocados de la Selección argentina para los próximos compromisos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y Enzo Fernández no aparece.

La razón de la baja del jugador del Chelsea radica en la sanción que recibió tras su expulsión en el empate frente a Colombia en el Monumental. A los 18 minutos del complemento de aquel partido, Fernández vio la roja directa por un planchazo contra Kevin Castaño, una acción imprudente que le valió dos fechas de suspensión por parte de la Conmebol.

Entre las sorpresas aparecieron nombres como Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y José Manuel López (Palmeiras), quien tendrá su primera oportunidad en la “Albiceleste”.

De esta manera, Lionel Scaloni se vio obligado a buscar alternativas para reforzar esa zona de la cancha, y la elección recayó en Varela, de gran presente en Portugal con el Porto.

La decisión del cuerpo técnico también responde a la necesidad de renovar opciones en el mediocampo. El exjugador de Boca se suma a una lista donde ya están nombres como Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios.

La baja de Enzo Fernández, sin dudas, representa un golpe importante para la Selección, que pierde a uno de sus futbolistas más talentosos y regulares de los últimos años.

Aun así, la oportunidad se abre para nuevas caras en la “Albiceleste”, en un camino que no solo apunta a resolver los próximos duelos frente a Venezuela y Ecuador, sino también a construir un plantel competitivo pensando en la Copa del Mundo 2026.

Lectura rápida

¿Por qué Enzo Fernández no fue convocado? La baja se debe a su sanción tras su expulsión en el partido contra Colombia.

¿Quién lo reemplaza en el equipo? Alan Varela fue elegido para ocupar su lugar en el mediocampo.

¿Qué ocurrió en el partido contra Colombia? Fernández fue expulsado por un planchazo, lo que le costó dos fechas de suspensión.

¿Que otros jugadores fueron convocados? Nombres como Julio Soler, Claudio Echeverri y José Manuel López también forman parte de la lista.

¿Cuáles son los próximos partidos de la Selección? El equipo se prepara para enfrentar a Venezuela y Ecuador en las Eliminatorias.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho