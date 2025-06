El Bayern Múnich y Auckland City se enfrentan en el estreno del Mundial de Clubes

El Bayern Múnich, uno de los equipos históricos del fútbol europeo, inició su participación en el Mundial de Clubes este domingo, enfrentándose al Auckland City de Nueva Zelanda en el Grupo C, donde también se encuentra Boca Juniors. El encuentro se programó para las 13:00 horas en el TQL Stadium, ubicado en Cincinnati, con una capacidad para 26 mil espectadores. El árbitro del partido será el senegalés Issa Sy y se transmitirá a través de DSports.

El Bayern Múnich, bajo la dirección del belga Vincent Kompany, consiguió su lugar en esta competición como el mejor equipo europeo no campeón de la Champions League, según el Ranking UEFA. Este hecho no lo descarta de ser uno de los principales favoritos para conquistar el torneo. En la última temporada, el equipo germano se quedó con el título de la Bundesliga, lo que significó un hito importante para su delantero británico Harry Kane, quien, a pesar de ser considerado uno de los mejores goleadores de su generación, no había logrado un trofeo importante hasta esa fecha.

En el plano de la Champions League, el Bayern no tuvo la fortuna esperada, ya que quedó eliminado en los cuartos de final por el Inter de Italia, quien ganó la serie 4-3 en un encuentro muy reñido. Sin embargo, el Bayern Múnich es uno de los clubes que más veces se ha coronado campeón del mundo, con títulos obtenidos en la Copa Intercontinental en 1976 y 2001, así como en el Mundial de Clubes en 2013 y 2020. De esta manera, buscará comenzar este nuevo formato del torneo con un nuevo logro a su haber.

Por su parte, el Auckland City se presenta como el equipo más débil del Grupo C, aunque se ha ganado el respeto de sus rivales. Este club representa el fútbol neozelandés y se destaca como el más poderoso de la región de Oceanía, habiendo conquistado la Liga de Campeones en 13 ocasiones, un récord absoluto, y ha sido el vencedor en las últimas cuatro ediciones. Esto demuestra su sólida trayectoria y el potencial para dar la sorpresa en esta competencia.

En el mismo grupo también se encuentran Boca Juniors y Benfica de Portugal, quienes se enfrentarán el lunes en un cruce que podría resultar decisivo para sus aspiraciones en el torneo. Este contexto genera muchas expectativas entre los aficionados al fútbol, que seguirán de cerca el desarrollo de los partidos.