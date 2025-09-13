Copa Davis: Argentina busca sellar su triunfo ante Países Bajos en dobles

FOTO: Zeballos y Molteni, la dupla argentina de dobles (REUTERS/Piroschka Van De Wouw).

Argentina está disputando este sábado el tercer punto de la Copa Davis ante Países Bajos, y busca ganar para pasar a la final del torneo.

El equipo albiceleste tiene ventaja de 2 a 0 por las victoria de este viernes de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo ante Jesper De Jong y Botic van de Zandschulp en singles.

Este sábado se están enfrentando en dobles Horacio Zeballos y Andrés Molteni ante Botic Van de Zandschulp y Sem Verbeek.

La serie se juega en el MartiniPlaza, Groningen, Países Bajos.

