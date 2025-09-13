Copa Davis: Argentina busca sellar su triunfo ante Países Bajos en dobles
El equipo albiceleste tiene la ventaja de 2-0 en la serie tras los triunfos de Etcheverry y Cerúndolo.
13/09/2025 | 09:48Redacción Cadena 3
FOTO: Zeballos y Molteni, la dupla argentina de dobles (REUTERS/Piroschka Van De Wouw).
FOTO: Horacio Zeballos junto a Javier Frana, el capitán argentino.
Argentina está disputando este sábado el tercer punto de la Copa Davis ante Países Bajos, y busca ganar para pasar a la final del torneo.
El equipo albiceleste tiene ventaja de 2 a 0 por las victoria de este viernes de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo ante Jesper De Jong y Botic van de Zandschulp en singles.
Este sábado se están enfrentando en dobles Horacio Zeballos y Andrés Molteni ante Botic Van de Zandschulp y Sem Verbeek.
La serie se juega en el MartiniPlaza, Groningen, Países Bajos.
