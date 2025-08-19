Cómo ver Fluminense vs América de Cali en vivo: horario y formaciones del partido

Fluminense recibe a América de Cali este martes, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Jornalista Mário Filho (Maracaná) desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.

El conjunto colombiano tuvo que pasar por los playoffs tras quedar segundo en su zona, por detrás de Huracán; mientras que el brasileño ganó su grupo y viene de ser el mejor sudamericano en el Mundial de Clubes. La ida fue 2-1 para el “Flu” en Cali, por lo que tiene buenas chances de avanzar a cuartos.

Probables formaciones de Fluminense vs América de Cali por la Copa Sudamericana

Fluminense: Fabio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel, Guga; Hércules, Matheus Martinelli; Kevin Serna, Paulo Henrique Ganso, Agustín Canobbio y Germán Ezequiel Cano. DT: Renato Gaucho.

América de Cali: Jorge Soto; Yerson Candelo, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Jhon Murillo, Sebastián Navarro, Cristian Barrios y Luis Ramos. DT: Gabriel Raimondi.

Cómo ver en vivo Fluminense vs América de Cali

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.