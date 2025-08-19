Cómo ver Fluminense vs América de Cali en vivo: horario y formaciones del partido
El conjunto brasileño recibe al colombiano en el cierre de la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
19/08/2025 | 01:06Redacción Cadena 3
FOTO: Fluminense vs América de Cali por la Copa Sudamericana
Fluminense recibe a América de Cali este martes, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El encuentro se juega en Estadio Jornalista Mário Filho (Maracaná) desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.
El conjunto colombiano tuvo que pasar por los playoffs tras quedar segundo en su zona, por detrás de Huracán; mientras que el brasileño ganó su grupo y viene de ser el mejor sudamericano en el Mundial de Clubes. La ida fue 2-1 para el “Flu” en Cali, por lo que tiene buenas chances de avanzar a cuartos.
Probables formaciones de Fluminense vs América de Cali por la Copa Sudamericana
Fluminense: Fabio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel, Guga; Hércules, Matheus Martinelli; Kevin Serna, Paulo Henrique Ganso, Agustín Canobbio y Germán Ezequiel Cano. DT: Renato Gaucho.
América de Cali: Jorge Soto; Yerson Candelo, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Jhon Murillo, Sebastián Navarro, Cristian Barrios y Luis Ramos. DT: Gabriel Raimondi.
Cómo ver en vivo Fluminense vs América de Cali
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega?
Se juega el partido de vuelta entre Fluminense y América de Cali.
¿Cuándo se juega?
Este martes, a las 21.30 horas de Argentina.
¿Dónde se realiza el encuentro?
En el Estadio Jornalista Mário Filho (Maracaná).
¿Cuál fue el resultado del partido de ida?
La ida terminó 2-1 a favor de Fluminense.
¿Cómo se puede ver el partido?
Se puede ver en vivo por DSports y en medios digitales a través de Directv Go.
