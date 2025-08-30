Cómo ver en vivo Talleres vs Deportivo Riestra: horario y formaciones

Talleres y Deportivo Riestra chocan este doming en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes. Se podrá ver por ESPN Premium.

Se trata de un duelo de equipos con realidades diferentes: la “T” llega en crisis, con la necesidad de sumar, mientras que el “Malevo” está cuarto.

Probables formaciones de Talleres vs Deportivo Riestra

Talleres: Herrera, Navarro, Guth, Fernández, Schott, Mosqueira, Portilla, Sequeira, Depietri, Rick, Girotti.

Deportivo Riestra: Arce, Ramírez, Sansotre, Gallo, Paz, Miño, Alonso, Monje, Céliz, Herrera, Díaz.

Cómo ver en vivo Talleres vs Deportivo Riestra

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.