Deportes

Cómo ver en vivo Talleres vs Deportivo Riestra: horario y formaciones

El conjunto cordobés recibe este domingo al "Malevo" por la séptima fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

30/08/2025 | 12:45Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Talleres vs Deportivo Riestra: horario y formaciones

Talleres y Deportivo Riestra chocan este doming en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes. Se podrá ver por ESPN Premium.

Se trata de un duelo de equipos con realidades diferentes: la “T” llega en crisis, con la necesidad de sumar, mientras que el “Malevo” está cuarto.

Probables formaciones de Talleres vs Deportivo Riestra

Talleres: Herrera, Navarro, Guth, Fernández, Schott, Mosqueira, Portilla, Sequeira, Depietri, Rick, Girotti.

Deportivo Riestra: Arce, Ramírez, Sansotre, Gallo, Paz, Miño, Alonso, Monje, Céliz, Herrera, Díaz.

Cómo ver en vivo Talleres vs Deportivo Riestra

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan? Talleres y Deportivo Riestra se enfrentan en el Torneo Clausura.

¿Cuándo es el partido? El partido se juega el domingo a las 16.45 horas de Argentina.

¿Dónde se juega? Tendrá lugar en el Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.

¿Cómo se puede ver? Se puede ver en ESPN Premium y por medios digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

¿Cuál es la situación de los equipos? Talleres necesita sumar tras una crisis, mientras que Deportivo Riestra se encuentra en una buena posición en la tabla.

[Fuente: Noticias Argentinas]

