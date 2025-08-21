En vivo

Radioinforme 3

Luis F. Echegaray

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo River vs Libertad por la Copa Libertadores: horario y formaciones

El conjunto argentino de Marcelo Gallardo busca cerrar de local la serie de octavos de final. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

21/08/2025 | 01:48Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo River vs Libertad por la Copa Libertadores: horario y formaciones

River recibe a Libertad este jueves, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio Monumental, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.

Tras el 0-0 en Paraguay, el conjunto argentino busca hacerse fuerte de local para sellar el pase a cuartos. De avanzar, se medirá contra el vencedor de Palmeiras vs Universitario.

Probables formaciones de River vs Libertad por Copa Libertadores

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo; Facundo Colidio y S. DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

Cómo ver en vivo River vs Libertad

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipo se enfrenta en este partido?
Se enfrentan River y Libertad.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega el jueves, a las 21.30 horas de Argentina.

¿Dónde tiene lugar el encuentro?
El encuentro se realiza en el Estadio Monumental.

¿Cómo se puede ver el partido?
Se puede ver por Fox Sports, Disney+, y plataformas digitales como Flow.

¿Cuál es el objetivo de River en este partido?
El objetivo de River es sellar su pase a cuartos de final.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho