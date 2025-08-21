Cómo ver en vivo River vs Libertad por la Copa Libertadores: horario y formaciones
El conjunto argentino de Marcelo Gallardo busca cerrar de local la serie de octavos de final. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
21/08/2025 | 01:48Redacción Cadena 3
River recibe a Libertad este jueves, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
El encuentro se juega en Estadio Monumental, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.
Tras el 0-0 en Paraguay, el conjunto argentino busca hacerse fuerte de local para sellar el pase a cuartos. De avanzar, se medirá contra el vencedor de Palmeiras vs Universitario.
Probables formaciones de River vs Libertad por Copa Libertadores
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo; Facundo Colidio y S. DT: Marcelo Gallardo.
Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.
Cómo ver en vivo River vs Libertad
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué equipo se enfrenta en este partido?
Se enfrentan River y Libertad.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega el jueves, a las 21.30 horas de Argentina.
¿Dónde tiene lugar el encuentro?
El encuentro se realiza en el Estadio Monumental.
¿Cómo se puede ver el partido?
Se puede ver por Fox Sports, Disney+, y plataformas digitales como Flow.
¿Cuál es el objetivo de River en este partido?
El objetivo de River es sellar su pase a cuartos de final.
[Fuente: Noticias Argentinas]