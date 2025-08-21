FOTO: Cómo ver en vivo River vs Libertad por la Copa Libertadores: horario y formaciones

River recibe a Libertad este jueves, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio Monumental, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.

Tras el 0-0 en Paraguay, el conjunto argentino busca hacerse fuerte de local para sellar el pase a cuartos. De avanzar, se medirá contra el vencedor de Palmeiras vs Universitario.

Probables formaciones de River vs Libertad por Copa Libertadores

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo; Facundo Colidio y S. DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

Cómo ver en vivo River vs Libertad

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.