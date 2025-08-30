En vivo

Cómo ver en vivo Racing vs Unión: horario y formaciones

La "Academia" y el "Tatengue" chocan este domingo en Avellaneda por la séptima fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

30/08/2025 | 12:59Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Racing vs Unión: horario y formaciones

Racing y Unión chocan este domingo en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. Se podrá ver por ESPN Premium.

El conjunto de Gustavo Costas viene de ser goleado por Argentinos Juniors la fecha pasada, y se encuentra fuera de zona de clasificación. El “Tatengue” llega tras la eliminación por penales de la Copa Argentina.

Probables formaciones de Racing vs Unión

Racing: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Costas.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia.

Cómo ver en vivo Racing vs Unión

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan el partido?
Racing y Unión se enfrentan en el Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo se jugará el encuentro?
El partido se disputará el domingo a las 21.15 horas de Argentina.

¿Dónde se llevará a cabo el partido?
En el Estadio Presidente Juan Domingo Perón en Avellaneda.

¿Quién es el entrenador de Racing?
El director técnico es Gustavo Costas.

¿Cómo se puede ver el partido en vivo?
A través de ESPN Premium y plataformas digitales como Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

