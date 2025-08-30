Cómo ver en vivo Racing vs Unión: horario y formaciones
La "Academia" y el "Tatengue" chocan este domingo en Avellaneda por la séptima fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
30/08/2025
Cómo ver en vivo Racing vs Unión: horario y formaciones
Racing y Unión chocan este domingo en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. Se podrá ver por ESPN Premium.
El conjunto de Gustavo Costas viene de ser goleado por Argentinos Juniors la fecha pasada, y se encuentra fuera de zona de clasificación. El “Tatengue” llega tras la eliminación por penales de la Copa Argentina.
Probables formaciones de Racing vs Unión
Racing: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Costas.
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia.
Cómo ver en vivo Racing vs Unión
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]