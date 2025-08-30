Cómo ver en vivo Liverpool vs Arsenal: horario y formaciones

El Liverpool de Alexis Mac Allister, campeón, recibe al Arsenal en el marco de la fecha 3 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 12.30 horas de la Argentina en el estadio Anfield, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El campeón y el subcampeón llegan afilados, con dos victorias en dos presentaciones.

Probables formaciones de Liverpool vs Arsenal

Liverpool: Alisson Becker; Connor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Mohamed Salah, Luis Díaz y Cody Gakpo.

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Jakub Kibior, Myles Lewis-Skelly, Thomas Partey, Mikel Merino, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard.

Cómo ver en vivo Liverpool vs Arsenal

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.