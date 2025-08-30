En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Inter vs Udinese: horario y formaciones

El conjunto de Lautaro Martínez busca su segunda victoria en la nueva Serie A de Italia. Se puede ver libre y en vivo por celular.

30/08/2025 | 12:14Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Inter vs Udinese: horario y formaciones

El Inter del argentino Lautaro Martínez recibe este domingo al Udinese en el marco de la fecha 2 de la Serie A de Italia.

El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el en el Stadio Giuseppe Meazza, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El equipo del goleador argentino, vigente subcampeón, inició la temporada con una victoria.

Probables formaciones de Inter vs Udinese

Inter: Yann Sommer; Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Benjamin Pavard; Federico Dimarco, Henrik Mkhitaryan, Nicolo Barella, Petar Sucic, Denzel Dumfries; Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

Udinese: Razvan Sava; Oumar Solet, Thomas Kristensen, Nicolò Bertola; Jordan Zemura, Arthur Atta, Jesper Karlström, Sandi Lovric, Kingsley Ehizibue; Iker Bravo y Keinan Davis.

Cómo ver en vivo Inter vs Udinese

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.

Lectura rápida

¿Cuál es el horario del partido? El partido se disputa a las 15.45 horas de Argentina.

¿Dónde se juega el encuentro? El encuentro se lleva a cabo en el Stadio Giuseppe Meazza.

¿Qué equipo representa Lautaro Martínez? Lautaro Martínez juega para el Inter.

¿Qué plataforma transmite el partido? El partido puede verse en vivo a través de Disney+.

¿Cuál es la situación del Inter en la temporada? El Inter inició la temporada con una victoria.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho