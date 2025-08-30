Cómo ver en vivo Inter vs Udinese: horario y formaciones
El conjunto de Lautaro Martínez busca su segunda victoria en la nueva Serie A de Italia. Se puede ver libre y en vivo por celular.
30/08/2025 | 12:14Redacción Cadena 3
Cómo ver en vivo Inter vs Udinese: horario y formaciones
El Inter del argentino Lautaro Martínez recibe este domingo al Udinese en el marco de la fecha 2 de la Serie A de Italia.
El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el en el Stadio Giuseppe Meazza, y se podrá seguir en vivo por Disney+.
El equipo del goleador argentino, vigente subcampeón, inició la temporada con una victoria.
Probables formaciones de Inter vs Udinese
Inter: Yann Sommer; Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Benjamin Pavard; Federico Dimarco, Henrik Mkhitaryan, Nicolo Barella, Petar Sucic, Denzel Dumfries; Lautaro Martínez y Marcus Thuram.
Udinese: Razvan Sava; Oumar Solet, Thomas Kristensen, Nicolò Bertola; Jordan Zemura, Arthur Atta, Jesper Karlström, Sandi Lovric, Kingsley Ehizibue; Iker Bravo y Keinan Davis.
Cómo ver en vivo Inter vs Udinese
El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.
Lectura rápida
¿Cuál es el horario del partido? El partido se disputa a las 15.45 horas de Argentina.
¿Dónde se juega el encuentro? El encuentro se lleva a cabo en el Stadio Giuseppe Meazza.
¿Qué equipo representa Lautaro Martínez? Lautaro Martínez juega para el Inter.
¿Qué plataforma transmite el partido? El partido puede verse en vivo a través de Disney+.
¿Cuál es la situación del Inter en la temporada? El Inter inició la temporada con una victoria.
[Fuente: Noticias Argentinas]