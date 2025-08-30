Cómo ver en vivo Inter vs Udinese: horario y formaciones

El Inter del argentino Lautaro Martínez recibe este domingo al Udinese en el marco de la fecha 2 de la Serie A de Italia.

El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el en el Stadio Giuseppe Meazza, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El equipo del goleador argentino, vigente subcampeón, inició la temporada con una victoria.

Probables formaciones de Inter vs Udinese

Inter: Yann Sommer; Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Benjamin Pavard; Federico Dimarco, Henrik Mkhitaryan, Nicolo Barella, Petar Sucic, Denzel Dumfries; Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

Udinese: Razvan Sava; Oumar Solet, Thomas Kristensen, Nicolò Bertola; Jordan Zemura, Arthur Atta, Jesper Karlström, Sandi Lovric, Kingsley Ehizibue; Iker Bravo y Keinan Davis.

Cómo ver en vivo Inter vs Udinese

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.