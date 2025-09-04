FOTO: Cómo ver en vivo Eslovaquia vs Alemania por las Eliminatorias Europeas: horario y formaciones

Eslovaquia recibe este jueves a Alemania, en el marco de la fecha 1 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

El partido se juega desde las 15.45 horas de la Argentina en el Štadión Tehelné pole.

Se trata de la primera fecha del Grupo A de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo.

Probables formaciones de Eslovaquia vs Alemania

Eslovaquia: Dúbravka, Hancko, Vavro, Mesík, Škriniar, Bero, Duda, Kucka, Tupta, Schranz, Strelec.

Alemania: Baumann, Raum, Koch, Tah, Groß, Kimmich, Goretzka, Wirtz, Füllkrug, Woltemade, Adeyemi.

Cómo ver en vivo Eslovaquia vs Alemania

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.