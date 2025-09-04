Cómo ver en vivo Eslovaquia vs Alemania por las Eliminatorias Europeas
El conjunto teutón pone primera en el camino hacia el Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
04/09/2025 | 01:58Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Eslovaquia vs Alemania por las Eliminatorias Europeas: horario y formaciones
Eslovaquia recibe este jueves a Alemania, en el marco de la fecha 1 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.
El partido se juega desde las 15.45 horas de la Argentina en el Štadión Tehelné pole.
Se trata de la primera fecha del Grupo A de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo.
Probables formaciones de Eslovaquia vs Alemania
Eslovaquia: Dúbravka, Hancko, Vavro, Mesík, Škriniar, Bero, Duda, Kucka, Tupta, Schranz, Strelec.
Alemania: Baumann, Raum, Koch, Tah, Groß, Kimmich, Goretzka, Wirtz, Füllkrug, Woltemade, Adeyemi.
Cómo ver en vivo Eslovaquia vs Alemania
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? Se enfrentan Eslovaquia y Alemania en la primera fecha de las Eliminatorias Europeas.
¿Cuándo se realiza el partido? El encuentro se lleva a cabo el jueves a las 15.45 horas de Argentina.
¿Dónde se juega? En el Štadión Tehelné pole, ubicado en Eslovaquia.
¿Cuáles son las formaciones? Eslovaquia alineará a Dúbravka y Alemania a Baumann.
¿Cómo se puede ver el partido? Será transmitido por ESPN, Disney+ y plataformas digitales como Flow y Directv Go.
[Fuente: Noticias Argentinas]