FOTO: Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs Newell's por la Copa Argentina: horario y formaciones

Atlético Tucumán y Newell's chocan este miércoles en el marco del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se juega desde las 19.30 horas de Argentina en el Estadio Padre Ernesto Martearena. Se podrá ver por TyC Sports.

El ganador de este cruce se enfrentará en cuartos de final contra Belgrano.

Probables formaciones de Atlético Tucumán vs Newell's

Atlético Tucumán : Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri .

: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: . Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, Luca Regiardo; Gonzalo Maroni, Carlos González, Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs Newell's

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.