Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs Newell's por la Copa Argentina: horario y formaciones

El "Decano" y la "Lepra" quieren meterse en cuartos de final. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

13/08/2025 | 00:59Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs Newell's por la Copa Argentina: horario y formaciones

Atlético Tucumán y Newell's chocan este miércoles en el marco del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se juega desde las 19.30 horas de Argentina en el Estadio Padre Ernesto Martearena. Se podrá ver por TyC Sports.

El ganador de este cruce se enfrentará en cuartos de final contra Belgrano.

Probables formaciones de Atlético Tucumán vs Newell's

  • Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
  • Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, Luca Regiardo; Gonzalo Maroni, Carlos González, Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs Newell's

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Quién se enfrentará en el partido?
El partido es entre Atlético Tucumán y Newell's.

¿Cuándo se juega el partido?
El encuentro se lleva a cabo este miércoles a las 19.30 horas de Argentina.

¿Dónde se jugará el encuentro?
El partido se jugará en el Estadio Padre Ernesto Martearena.

¿Cómo se puede ver el partido?
Será transmitido por TyC Sports y se puede seguir a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

¿Quién es el entrenador de Atlético Tucumán?
El DT de Atlético Tucumán es Lucas Pusineri.

[Fuente: Noticias Argentinas]

