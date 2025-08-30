Cómo ver en vivo Aston Villa vs Crystal Palace: horario y formaciones
El conjunto del Dibu Martínez busca mejorar y hacerse fuerte de local la Premier League. Se puede ver libre y en vivo por celular.
30/08/2025 | 12:33Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Aston Villa vs Crystal Palace: horario y formaciones
El Aston Villa del argentino Dibu Martínez recibe este domingo al Crystal Palace en el marco de la fecha 3 de la Premier League.
El encuentro se disputa desde las 15 horas de la Argentina en el estadio Villa Park de Birmingham, y se podrá seguir en vivo por Disney+.
El conjunto del Dibu acumula solo un punto en dos presentaciones en la actual Premier League.
Probables formaciones de Aston Villa vs Crystal Palace
Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Ian Maatsen; Amadou Onana, Youri Tielemans, Morgan Rogers, John McGinn; Donyell Malen, Ollie Watkins.
Crystal Palace: Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guehi, Daniel Muñoz, Tyrick Mitchell; Adam Wharton, Jefferson Lerma, Justin Devenny; Ismaila Sarr, Jean Philippe Mateta.
Cómo ver en vivo Aston Villa vs Crystal Palace
El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.
Lectura rápida
¿Qué partido se jugará? El choque será entre el Aston Villa y el Crystal Palace.
¿Quién es el jugador destacado? El destacado es el argentino Dibu Martínez, arquero del Aston Villa.
¿Cuándo se juega el partido? Se disputará el domingo a las 15 horas, hora argentina.
¿Dónde se juegan? En el estadio Villa Park de Birmingham.
¿Cómo se puede ver el partido? El partido se puede seguir en vivo por Disney+.
[Fuente: Noticias Argentinas]