Cómo ver en vivo Aston Villa vs Crystal Palace: horario y formaciones

El Aston Villa del argentino Dibu Martínez recibe este domingo al Crystal Palace en el marco de la fecha 3 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 15 horas de la Argentina en el estadio Villa Park de Birmingham, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El conjunto del Dibu acumula solo un punto en dos presentaciones en la actual Premier League.

Probables formaciones de Aston Villa vs Crystal Palace

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Ian Maatsen; Amadou Onana, Youri Tielemans, Morgan Rogers, John McGinn; Donyell Malen, Ollie Watkins.

Crystal Palace: Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guehi, Daniel Muñoz, Tyrick Mitchell; Adam Wharton, Jefferson Lerma, Justin Devenny; Ismaila Sarr, Jean Philippe Mateta.

Cómo ver en vivo Aston Villa vs Crystal Palace

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.