Cómo ver en vivo Aston Villa vs Crystal Palace: horario y formaciones

El conjunto del Dibu Martínez busca mejorar y hacerse fuerte de local la Premier League. Se puede ver libre y en vivo por celular.

30/08/2025 | 12:33Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Aston Villa vs Crystal Palace: horario y formaciones

El Aston Villa del argentino Dibu Martínez recibe este domingo al Crystal Palace en el marco de la fecha 3 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 15 horas de la Argentina en el estadio Villa Park de Birmingham, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El conjunto del Dibu acumula solo un punto en dos presentaciones en la actual Premier League.

Probables formaciones de Aston Villa vs Crystal Palace

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Ian Maatsen; Amadou Onana, Youri Tielemans, Morgan Rogers, John McGinn; Donyell Malen, Ollie Watkins.

Crystal Palace: Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guehi, Daniel Muñoz, Tyrick Mitchell; Adam Wharton, Jefferson Lerma, Justin Devenny; Ismaila Sarr, Jean Philippe Mateta.

Cómo ver en vivo Aston Villa vs Crystal Palace

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará? El choque será entre el Aston Villa y el Crystal Palace.

¿Quién es el jugador destacado? El destacado es el argentino Dibu Martínez, arquero del Aston Villa.

¿Cuándo se juega el partido? Se disputará el domingo a las 15 horas, hora argentina.

¿Dónde se juegan? En el estadio Villa Park de Birmingham.

¿Cómo se puede ver el partido? El partido se puede seguir en vivo por Disney+.

[Fuente: Noticias Argentinas]

