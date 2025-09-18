Colombo y Simeone, los argentinos destacados en el primer Equipo de la Semana de EA Sports FC 26

FOTO: ¿Quiénes son los dos argentinos que están en el primer Equipo de la Semana del EA Sports FC 26?

EA Sports confirmó que el marcador central de Racing Club de Avellaneda, Nazareno Colombo, tiene su propia carta especial del Ultimate Team del Equipo de la Semana.

El jugador quilmeño de “La Academia” se llevó una carta con un global de 80 de media, con llamativas estadísticas: 72 de ritmo, 46 de tiro, 64 de pase, 63 de regate, 82 de defensa y 88 de físico.

“Felicidades Colombo por ser parte del primer Equipo de la Semana de EA Sports FC 26”, manifestó la cuenta oficial de EA en la descripción de la publicación. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por un emoticón de la bandera de Argentina.

La carta especial se encuentra disponible dentro del modo de juego multijugador y los gamers racinguistas se mostraron contentos por la destacada aparición de un futbolista del plantel profesional del elenco de Zona Sur.

Por otro lado, más allá del fanatismo, la carta posee buenas estadísticas que ayudarán a los jugadores en este nuevo arranque de la temporada del popular Ultimate Team, un modo de juego súper competitivo en donde los gamers chocan en un terreno de juego para demostrar su superioridad.

Además, este reconocimiento virtual es muy importante para Racing, porque uno de sus jugadores ganará mayor viralidad y podría convertirse en una ambiciosa carta especial, deseada en la apertura de los distintos sobres. Cabe destacar, que esta carta de Colombo tendrá un elevado coste en el mercado de fichajes.

Nazareno Colombo recibió este reconocimiento por su rendimiento regular en los distintos desafíos que enfrentó el equipo de Avellaneda en este semestre. Por eso, la EA decidió premiarlo con esta brillante carta, la cual se espera que utilicen los competidores en el modo multijugador.

El otro argentino que está en el primer Team of the Week del FC 26

El centro delantero Giovanni Simeone, quien milita en Torino F.C, se quedó con una carta especial de 81 de media.

El atacante cuenta con llamativas estadísticas para el arranque del U.T: 80 de ritmo, 84 de tiro, 71 de pase, 81 de regate, 47 de defensa y 80 de físico.

El Team of the Week completo incluye a grandes figuras como Erling Haaland, Harry Kane y Luka Modric. Este evento resalta el rendimiento excepcional de los jugadores en la presente temporada y fomenta la competitividad entre los gamers de este popular videojuego.