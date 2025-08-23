Botic Van de Zandschulp ganó dos partidos en un día y es finalista de Winston Salem

El tenista neerlandés Botic Van de Zandschulp (92°) derrotó al chino Yunchaokete Bu (76°) y al francés Giovanni Mpetshi Perricard (39°) en el día de hoy y clasificó a la final del ATP 250 de Winston Salem, en Estados Unidos.

El nacido a 83 kilómetros de Ámsterdam tuvo que continuar su partido ante Bu, que había sido suspendido por lluvia, a quien derrotó por 6-3, 5-7 y 6-3, para luego imponerse al francés por 6-4 y 7-5.

Así, el neerlandés, que venció al español Carlos Alcaraz (2°) y al serbio Novak Djokovic (7°) en los últimos 12 meses, se medirá en la final con el húngaro Marton Fucsovics (94°).

Botic Van de Zandschulp festejó dos veces en la jornada del viernes del ATP 250 de Winston Salem y clasificó a la final.

El jugador de 29 años tuvo que continuar su encuentro ante Yunchaokete Bu, a quien vencía por 6-3 y 4-3, aunque no lo tuvo fácil.

Tras la reanudación, el chino consiguió un quiebre rápidamente y volvió a quedarse con el saque de su rival en el duodécimo juego, para forzar un set de desempate.

En el mismo, Van de Zandschulp volvió a jugar en buen nivel, quebró en tres oportunidades y, en su tercer match point, se quedó con el partido con un buen passing shot cruzado de derecha, que Bu no pudo devolver más allá de la red.

Luego de su primer partido, el neerlandés tuvo 2 horas y media de descanso y tuvo que volver a la cancha central de Winston Salem, un torneo particular por disputarse en las instalaciones de una universidad, para enfrentarse a Giovanni Mpetshi Perricard, uno de los mejores sacadores del circuito.

Haciendo un buen partido, gestionándolo con inteligencia ante la potencia al servicio de su oponente, Van de Zandschulp pudo aprovechar su único break point del primer set para quebrar y ponerse en ventaja por 3-2. Cinco games más tarde, el tenista de 29 años se quedó con el primer parcial en su primer y único punto de set, para acercarse a un set de la hazaña.

En el segundo set, el nacido en los Países Bajos se pudo reponer a perder el servicio en su tercer juego con el saque, consiguió dos quiebres consecutivos en el noveno y undécimo juego y tuvo triple match point, aunque solo necesitó uno de ellos. Tras un saque a la T que Perricard devolvió sin fuerza, Van de Zandschulp jugó un revés con slice, que picó bajo y le quedó incómodo al francés, de 2 metros de estatura, quien no pudo superar la red.

Así, el neerlandés tuvo uno de los días más memorables de su carrera y volvió a una final a nivel ATP tras dos años, en el 250 de Múnich 2023, y se enfrentará a Fucsovics, que tuvo un viernes mucho más tranquilo: el húngaro se metió en la final sin jugar la instancia anterior, debido al abandono por enfermedad de quien fuera su rival, el estadounidense Sebastian Korda (86°).