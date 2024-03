Argentina cayó por goleada ante Brasil en los cuartos de final de la Golden Cup

El seleccionado argentino femenino perdió hoy el clásico con Brasil por 5 a 1 en un partido por los cuartos de final de la Golden Cup de fútbol femenino, torneo organizado por la Concacaf con invitados de la Conmebol.

En el BMO Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, el conjunto dirigido por Germán Portanova no tuvo opciones frente a las brasileñas -vigentes tetracampeonas sudamericanas-, quienes se convirtieron en las segundas semifinalistas de la competición después de Canadà, que eliminó a Costa Rica (1-0) en la prórroga.

Los goles de la "Verdeamarela" fueron anotados por Vitória Yaya (19m.), Yasmin (36m.), Bia Zaneratto en dos ocasiones (54m. y 90+5m.) y Gabi Nunes (62m.).

El equipo argentino consiguió el gol del honor a través de Celeste Dos Santos, futbolista de Boca Juniors, cuando se jugaban 82 minutos.

Portanova dispuso la siguiente formación inicial: Laurina Oliveros; Julieta Cruz, Aldana Cometti, Miriam Mayorga y Eliana Stábile; Vanina Preininger, Sophia Braun, Dos Santos y Dalila Ippòlito; Romina Núñez y Mariana Larroquette. En el segundo tiempo ingresaron Catalina Roggerone, Maricel Pereyra, Camila Gómes Ares, Estefanía Palomar y Yamila Rodríguez.

Argentina finalizó el torneo con un balance de una victoria, un empate y dos derrotas en cuatro partidos. Su clasificación a la fase final se produjo al quedar tercera del Grupo A después de igualar con México (0-0), perder con Estados Unidos (0-4) y ganarle a República Dominicana (3-0).

Catch the best moments of the showdown between Brazil and Argentina in the #WGoldCup Quarterfinals! ???? ???? pic.twitter.com/wAMXEeYX43