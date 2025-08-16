En vivo

Apple TV gratis para ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs Los Angeles Galaxy

Se puede seguir este sábado a "Las Garzas", con la posible participación del astro argentino Lionel Messi, gratis a través de la plataforma de streaming.

16/08/2025 | 19:34Redacción Cadena 3

FOTO: Apple TV gratis para ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs Los Angeles Galaxy

El Inter Miami de Lionel Messi visita este domingo a Orlando City, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de meterse en cuartos de final de la Leagues Cup. Sin embargo es que, tras la baja por lesión de Messi, las “Garzas” cayeron por goleada en la última jornada en el clásico ante Orlando City.

De todos modos, el “Jefecito” anunció este viernes que el astro rosarino podría sumar minutos este sábado.

A qué hora juegan Inter Miami vs Los Angeles Galaxy

El partido se juega desde las 20.30 horas de la Argentina, en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

El partido es transmitido por el MLS Season Pass, en la aplicación Apple TV.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs Los Angeles Galaxy

El nuevo compromiso del Inter Miami por la MLS será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.

Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la Mejor League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse, aunque hay algunas opciones gratuitas.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega este fin de semana?
El Inter Miami de Lionel Messi.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega el domingo 16 de agosto de 2025.

¿Dónde es el encuentro?
En el Chase Stadium.

¿A qué hora es el partido?
A las 20.30 horas de Argentina.

¿Cómo se puede ver en vivo?
Por Apple TV a través del MLS Season Pass.

[Fuente: Noticias Argentinas]

