Alianza Lima y Universidad Católica: cómo ver el partido en vivo por la Copa Sudamericana
El conjunto peruano de Pipo Gorosito pone primera en el inicio de la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
13/08/2025 | 01:41Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Alianza Lima vs Universidad Católica por la Copa Sudamericana: horario y formaciones
Alianza Lima recibe a Universidad Católica este miércoles, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El encuentro se juega en Estadio Alejandro Villanueva desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.
El conjunto de Pipo Gorosito quiere seguir avanzando en el certamen continental.
Probables formaciones de Alianza Lima vs Universidad Católica por la Copa Sudamericana
Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Miguel Trauco, Erick Noriega, Renzo Garcés, Guillermo Enrique, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.
U Católica: Johan Lara; Gregori Anangono, Luis Cangá, Marcos Sevillano, Daniel Mejía; Emiliano Clavijo, Luis Moreno; Azarias Londoño, Mauro Díaz, Mauricio Alonso; Byron Palacios.
Cómo ver en vivo Alianza Lima vs Universidad Católica
El partido será transmitido en Argentina por la señal de DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan el partido?
Se enfrentan Alianza Lima y Universidad Católica.
¿Cuándo se realiza el encuentro?
El partido está programado para este miércoles a las 21.30 horas de Argentina.
¿Dónde se jugará el partido?
Se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva.
¿Qué se necesita para ver el partido en vivo?
Se puede ver a través de DSports y Directv Go.
¿Cuál es el objetivo de Alianza Lima en este torneo?
Su objetivo es avanzar en la Copa Sudamericana 2025.
[Fuente: Noticias Argentinas]