Alianza Lima y Universidad Católica: cómo ver el partido en vivo por la Copa Sudamericana

FOTO: Cómo ver en vivo Alianza Lima vs Universidad Católica por la Copa Sudamericana: horario y formaciones

Alianza Lima recibe a Universidad Católica este miércoles, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Alejandro Villanueva desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.

El conjunto de Pipo Gorosito quiere seguir avanzando en el certamen continental.

Probables formaciones de Alianza Lima vs Universidad Católica por la Copa Sudamericana

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Miguel Trauco, Erick Noriega, Renzo Garcés, Guillermo Enrique, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

U Católica: Johan Lara; Gregori Anangono, Luis Cangá, Marcos Sevillano, Daniel Mejía; Emiliano Clavijo, Luis Moreno; Azarias Londoño, Mauro Díaz, Mauricio Alonso; Byron Palacios.

Cómo ver en vivo Alianza Lima vs Universidad Católica

El partido será transmitido en Argentina por la señal de DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.