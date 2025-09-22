FOTO: Diana Navarro, la voz de España, llega al Teatro El Nacional con su homenaje a la leyenda de la copla

La voz de España llega al Teatro El Nacional el 24 de septiembre con un exitoso homenaje a una leyenda de la copla y sus canciones inolvidables.

Buenos Aires, agosto de 2025 - Tras el éxito rotundo de su gira por España, la artista Diana Navarro, una de las voces más impactantes y versátiles de la música española actual, llega por primera vez con su espectáculo "De la Piquer a la Navarro" al Teatro El Nacional de Buenos Aires, el próximo 24 de septiembre. Será un concierto internacional único, cargado de emoción y simbolismo, que marca el cierre de una de las giras más celebradas de la escena musical de España.

Este espectáculo es un homenaje a Concha Piquer, figura indiscutible de la canción española. Diana Navarro, con su inconfundible estilo, mezcla de tradición y vanguardia, rescata la esencia de la copla con respeto, admiración y una estética renovada que la proyecta al presente. La suya es una interpretación cargada de elegancia, emoción y profundidad, que cruza fronteras físicas y temporales.

Con más de 55.000 espectadores y el cartel de SOLD OUT en casi todos los teatros donde se ha presentado, "De la Piquer a la Navarro" ha confirmado el profundo vínculo entre el público y la copla, y el magnetismo artístico de Diana Navarro, reconocida como la voz de España por su capacidad para conmover y conectar generaciones a través de la música.

"De la Piquer a la Navarro" no solo rinde tributo a una leyenda, sino que propone una experiencia sensorial que hermana culturas y reafirma el lazo emocional entre España y Argentina, país históricamente sensible al universo sonoro de la copla. Diana Navarro recoge hoy su legado, consolidándose como la gran exponente actual de la copla y una figura imprescindible de la música con raíz. Tras deslumbrar en espacios de gran prestigio como el Teatro Real de Madrid, la artista aterriza en Buenos Aires para ofrecer una noche irrepetible en el Teatro El Nacional, donde el arte, la historia y la memoria se funden en cada verso.

Entradas ya a la venta.

Fecha: 24 de septiembre de 2025

Lugar: Teatro El Nacional, Buenos Aires