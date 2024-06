Los 37 años de Messi: un repaso por sus momentos más destacados

Lionel Messi, el capitán de la selección argentina y uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, cumple este lunes 37 años.

El rosarino, que actualmente se encuentra en plena disputa de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024, celebra su cumpleaños junto a compañeros de la Selección, como tantas veces le pasó a lo largo de su carrera.

A continuación, un repaso con los mejores momentos de Lionel Messi en la Selección, que se convirtió en su lugar favorito para jugar en los últimos años:

Mundial Sub-20 2005: su primera gran aparición con la celeste y blanca. Tuvo una participación increíble, en la que anotó seis goles y repartió dos asistencias.

Anotó en todas las instancias, incluido un golazo en semis contra Brasil y un doblete en la final ante Nigeria. Todo esto le permitió quedarse con el Balón de Oro a Mejor Jugador y el Botín de Oro por ser el mayor goleador.

Su debut en un Mundial: durante la segunda presentación de la Selección argentina en el Mundial de Alemania 2006 se dio el debut de Messi en este tipo de competencias, que se terminaría convirtiendo en su gran obsesión con el paso de los años.

Con solo 18 años, "La Pulga" ingresó desde el banco de suplentes ante un eufórico Diego Armando Maradona que celebraba entre el público y anotó el 6-0 que cerró la goleada frente a Serbia y Montenegro.

Juegos Olímpicos 2008: el segundo gran logro de Messi con la Selección también llegaría con una categoría juvenil. En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, rodeado de un equipo de primer nivel, consiguió la medalla de oro tras vencer a Nigeria en la final.

Mundial de Brasil 2014: la primera gran actuación de Messi en un Mundial, luego de los duros golpes en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

El rosarino se despachó con cuatro goles (todos en fase de grupos) y una asistencia a Ángel Di María en los octavos de final para ganarle a Suiza sobre el final.

La ilusión de Messi en este Mundial terminó en la final, en la que cayeron 1-0 ante Alemania en un partido donde los dirigidos por Alejandro Sabella tuvieron las mejores oportunidades pero no supieron aprovecharlas.

Triplete a Ecuador y clasificación al Mundial de Rusia 2018: la Selección argentina estuvo a punto de quedar afuera del Mundial 2018, luego de unas flojísimas Eliminatorias.

Llegaron a la última fecha ante Ecuador con la soga al cuello y, además, en aquel partido sus rivales se pusieron en ventaja antes del minuto de juego. Pero Messi sacó a relucir toda su jerarquía, marcó un triplete y selló la clasificación argentina al Mundial.

Copa América de Brasil 2021: el torneo donde cambió para siempre la historia de Messi en la Selección argentina.

Con una increíble actuación, en la que marcó cuatro goles y dio cinco asistencias, Messi pudo capitanear a la "Albiceleste" a su primer título en 28 años y el rosarino consiguió sacarse su gran espina: ganar un título con la Selección mayor.

Finalissima 2022: en uno de los mejores partidos del ciclo Scaloni, Messi ganó su segundo título mayor con el conjunto nacional luego de golear 3-0 a Italia.

