Sobrevivir entre las balaceras: en tres meses, dos tiros ingresaron en su casa

Juan Federico

Los vecinos escucharon decenas de tiros. Creen haber contabilizado al menos 40 balazos cruzados. Todo ocurrió este jueves a la noche en la cuadra de El Arañado al 1000, pleno Villa El Libertador. Esta populosa barriada, junto a Santa Isabel segunda sección y las diversas anexiones de Cabildo conforman un vasto sector de la zona sur de la ciudad de Córdoba en el que desde hace ya bastante tiempo los vecinos honestos y trabajadores, que son mayoría, viven rehenes de las bandas que se disputan el control territorial para sus mercados clandestinos.

La mujer, una vecina que hace más de una década vive allí, se comunicó este viernes temprano con Cadena 3. Fue un llamado de impotencia. "Es muy tremendo, es muy triste. Por eso los llamo a ustedes. A modo de desahogo y para que se haga público, para que las autoridades vean qué hacen... ¿de dónde sacan tantas balas? ¿dónde compran tantas balas?", interpeló.

Esta vecina, en un tono de suma angustia, contó que junto a su hija están viviendo en alquilar o vender la casa para huir del barrio. Hace tres meses, recordó, en otra balacera, un proyectil se coló en la habitación de su nieto, que está en el primer piso de la vivienda. El balazo ingresó por una ventana y le pasó a 20 centímetros de la cabeza del joven de 18 años, que en ese momento estaba acostado en su cama.

Luego, los tiros parecieron calmarse en esa cuadra. Hasta que anoche, se desató otra feroz balacera. Una salvedad: esta familia no tiene nada que ver con los tiroteos, sino que la vivienda ha quedado en medio de la línea de fuego de la disputa entre dos bandas. "Anoche baja mi nieto corriendo y me dice 'abuela, otra vez entró otra bala'. La bala pegó en la cortina de la ventana y entró en el ropero de él. Justo estaba sentado en la cama, con su celular", recordó la mujer.

No fue el único proyectil que se desvió en medio del tiroteo. Un balazo se incrustó en el techo del auto que otro hijo de la mujer tenía estacionado frente a la vivienda.

"Es un horror lo que estamos viviendo. Estoy muy angustiada, estoy desesperada", completó la mujer.

Esta realidad lejos está de ser una excepción dentro de la geografía de la ciudad de Córdoba. En abril pasado, los vecinos de Ampliación Cabildo relataron una situación similar.

"Hace un mes y medio que no tenemos vida. Somos rehenes de una banda de entre 15 y 20 personas que a cualquier hora están a los tiros con otra banda del mismo barrio, con la que se disputan los robos de motos y la venta de droga. Esto no es vida. Los vecinos estamos aterrados. Hace poco balearon y prendieron fuego una casa. Roban a los vecinos, cortan las calles armados, es una vergüenza que nuestros hijos tengan que dormir con un colchón en el suelo por el miedo a que se meta un tiro por la ventana. Hoy, cuando comienzan los tiros, los chicos solos buscan refugio en el suelo. Y los colectivos tampoco están pasando cuando empieza a oscurecer. Hasta da miedo ir a la madrugada al dispensario a sacar un turno", fue la cruda descripción de un vecino que por la misma lógica de supervivencia pidió que su identidad no fuera revelada.

Tal es el grado del avance de estas bandas que ni la comisaría del barrio se salvó de la delincuencia. En septiembre pasado, una mujer policía se encontraba sola en el interior, a media mañana, cuando tres hombres entraron a robar y la atacaron con brutalidad. “Ingresaron con una cuchilla, quisieron cortarme el cuello, me golpearon en el piso, me patearon y cuando quisieron robar los chalecos, evité eso agarrando las piernas de uno de ellos que cae al suelo”, contó la víctima en esa oportunidad.